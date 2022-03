Filtran el final de La 1-5/18, novela de Adrián Suar en El Trece

Revelaron cómo será el final de La 1-5/18, la novela de televisión de El Trece de Adrián Suar. La palabra de Romina Gaetani.

Cada vez está más cerca el final de La 1-5/18 por El Trece, que tiene como fecha confirmada para mediados de abril. Por lo tanto, lo que sus fanáticos quieren saber es cómo será el final de la novela de televisión de Adrián Suar. Al respecto, Romina Gaetani adelantó cómo puede llegar a ser el cierre de un producto que le dio números aceptables al canal perteneciente al Grupo Clarín.

La actriz de 44 años fue entrevistada por la radio La Once Diez (AM 1110) y se refirió al desenlace de una de las grandes apuestas de El Trece, que en 2021 tuvo muy malos resultados en el rating y que en 2022 todavía no encuentra el rumbo con algunos de los nuevos envíos.

Adelantan el final de La 1-5/18, la novela de Adrián Suar por El Trece

Romina Gaetani, una de las actrices que forman parte del elenco, aseguró que "el final es arriesgado, pero arriesgado bien" y opinó: "Hay un público muy fiel a La Uno que creo que va a estar contento, pero si me preguntan a mí, hubiera hecho un final más rosa. Igual está bueno el final".

Acerca de su rol específico dentro del elenco del ciclo, Gaetani lo celebró y concluyó con un elogio para el productor de El Trece: "Estoy contenta porque Adrián (Suar) me dio la libertad para divertirme y me permitió disfrutar mucho de la libertad en la improvisación sobre el personaje".

Romina Gaetani se refirió al final de La 1-5/18 por El Trece.

Lali González también habló del final de La Uno

La colega de Romina Gaetani también dijo que “el final es arriesgado” y deslizó que habrá sorpresas en los últimos episodios. “Habrá un público que va a elegir esa vuelta de la historia y habrá un público que elegiría otro final. Son finales arriesgados”, aseguró Lali González.

Además, la actriz paraguaya aseveró que se trata de “escenas inesperadas que van a dejar al público con la boca abierta, no sólo por el giro de la historia de Rita sino por el de muchos personajes". Y completó que "fue muy fuerte para el elenco grabar las últimas escenas”.

De qué trata la novela "La 1-5/18"

En un barrio de la villa bautizado como "La Peñaloza" conviven vecinos de distintos orígenes y realidades que, a pesar de estar privados de algunos derechos y de sufrir todo tipo de carencias, siempre están dispuestos a colaborar y a luchar por la comunidad. Y el caos en el lugar es permanente.

¿Quiénes forman parte del elenco de "La 1-5/18"? Romina Gaetani, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe, Lali González, Agustina Cherri, Luciano Cáceres, Leticia Brédice, Ángela Leiva y Maximiliano Ghione, entre otros.