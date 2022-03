Ángel de Brito le roba una figura de El Trece a Adrián Suar

Ángel de Brito no sólo se fue de El Trece para América TV, sino que ahora también se lleva a una de sus máximas figuras.

Ángel de Brito no solamente se marchó de El Trece para este 2022 y hará LAM en América TV, sino que además se lleva a una de las máximas figuras del canal de Adrián Suar. El conductor dio a conocer esta sorpresiva noticia a través de una historia para sus casi tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@angeldebritooki).

El periodista de 45 años apeló a la habitual sección propia de #ÁngelResponde para interactuar con sus fanáticos y dar algunos detalles de lo que se vendrá en su horizonte en la pantalla chica argentina, luego del final de un ciclo de 16 temporadas al mando de un símbolo de la farándula como Los Ángeles de la Mañana.

Ángel de Brito se lleva a una figura de El Trece de Adrián Suar para América TV

El presentador, fiel a su estilo, fue muy sincero en cuanto a las respuestas para los seguidores que querían saber todo acerca de su futuro inmediato. Por ejemplo, cuando un usuario o usuaria le preguntó si Laura "Laurita" Fernández va a ir a LAM con él, reaccionó de manera tajante con un "seguramente".

De esta forma, quien reemplaza transitoriamente a Guido Kaczka al mando de Bienvenidos a Bordo (El Trece) podría mudarse a la señal del Grupo América, como ya lo hicieron el propio "Angelito" y Florencia "Flor" Peña, entre otros.

Ángel de Brito se la pudre seguido a El Trece por Instagram.

Además, la bailarina, modelo, actriz y coreógrafa de 31 años comenzó hace unas semanas su programa Decimetro por Radio Metro (FM 95.1) junto con Gabriel Schultz, Javier Ponzone y Fernando Lavecchia.

Más allá de que su reciente producto en El Trece duró muy poco, "Laurita" Fernández no le guarda rencor ni mucho menos y así lo argumentó: "Si no hubiera hecho El Club de las Divorciadas, quizás no me hubiesen llamado para reemplazar a Guido Kaczka. Es el camino, lo otro tuvo que suceder para que pasara esto”.

Laurita Fernández y Ángel de Brito se conocen desde El Trece.

Ángel de Brito fulminó a El Trece: "Así les va"

El experimentado comunicador le contestó a un seguidor o seguidora que en Instagram le comentó: "Está bien que te fuiste de El Trece. Mucho manoseo, los tapes, todos tardes... Los cambios de horario". Entonces, él reaccionó con un posteo demasiado tajante y lapidario, en una clara referencia a los productores y directores del canal: "Así les va".

Quiénes estarán en LAM, por América TV

Ángel de Brito compartirá el estudio en el producto del Grupo América con algunas de sus antiguas compañeras en la señal de El Trece como Yanina Latorre, Pía Shaw y Andrea Taboada. También estará como panelista la mediática abogada, Ana Rosenfeld.

En tanto, Maite Peñoñori se marchó a Intrusos y Cinthia Fernández integra el nuevo envío de El Trece, Momento D, conducido por Fabián Doman. Por otra parte, el futuro laboral de Mariana Brey sigue siendo una incógnita.