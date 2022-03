El sorpresivo anuncio de Laurita Fernández en El Trece: "Lo decidí"

Laurita Fernández hizo un contundente descargo personal en El Trece. La conductora de Bienvenidos a Bordo expuso el problema personal que debió afrontar.

Laurita Fernández vive días sumamente movidos. Luego del mal momento que atravesó en Mendoza, donde le robaron algunas de sus pertenencias en el aeropuerto, la conductora decidió exponer algunos detalles personales de su vida privada y causó sorpresa en la pantalla de El Trece.

En una entrevista que le concedió a Socios del Espectáculo, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Laurita dejó en claro que el viaje que realizó a Mendoza le dio la posibilidad de hacer un gran cambio en su vida: "Pese a que fui a trabajar, hice un click a nivel personal muy particular". Si bien señaló que intenta ser muy autoexigente, en esta oportunidad optó por tomarlo con más tranquilidad. "Yo soy muy estructurada, muy metódica y bastante aburrida en un montón de cuestiones", reconoció.

"Me permití salir con mis compañeras a bailar, a tomar algo y a festejar porque al otro día tenía libre", añadió la presentadora de Bienvenidos a Bordo, que suele contar con buen rating en el canal del Grupo Clarín. Y resaltó que le sirvió para poder distenderse un poco: "Fue un click. Decidí empezar a salir y a disfrutar más y no estar tan metida en el trabajo".

Laurita Fernández expuso un fuerte descargo personal en El Trece.

Consultada sobre su relación con Nicolás Cabré, de quien se separó a fines de diciembre de 2021, aseguró que jamás volvería a estar con él: "No hay vuelta atrás. Es una historia cerrada y terminada, y todo lo que teníamos en común por supuesto que se resolvió en privado. Es más, se había resuelto mucho antes de separarnos". Finalmente, admitió que "en un momento" de la relación, ambos pensaron en el plan de tener un hijo. Sin embargo, indicó que "con el tiempo fue decantando en que no".

El mal momento que Laurita Fernández vivió con El Trece

Hace algunas semanas, en LAM (Los Ángeles de la Mañana) -ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV- Estefi Berardi se encargó de exponer la mala situación que vive Laurita en el canal del Grupo Clarín. Al parecer, la presentadora graba el programa desde las 20 horas hasta la 1AM, por lo que el trabajo es muy desgastante. Y en una de las jornadas que debió afrontar, le hicieron un pedido que la incomodó.

Según Berardi, "el equipo de ella se fue a grabar Los 8 Escalones. El horario no le gustaba porque era muy tarde. Hubo un día donde el otro programa se extendió y no le dieron tiempo a ella". En tanto, desde la producción de El Trece la presionaron para que trabajara sin tomarse un descanso: "Le dijeron 'grabá los dos seguidos con la misma ropa'. Ella lo que dijo es 'paren un poco, estoy muerta'. Lo que hizo fue encerrarse en el camarín y dijo: 'no voy a grabar sino me dan 20 minutos'".

Como consecuencia, la modelo y bailarina se negó. "Se los terminaron dando después de un lío bárbaro porque ella se puso intensa", indicó la panelista de LAM. Por lo tanto, desde la producción debieron dialogar con Laurita para que se sintiera contenida y pudiera trabajar con tranquilidad. Al parecer, todo se solucionó y las grabaciones continuaron como estaba estipulado.