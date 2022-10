El Tirri se sacó mientras Tinelli lo filmaba: "Es un garca"

El Tirri comenzó a debatir sobre la película de Disney mientras lo filmaba Marcelo Tinelli.

Luciano "El Tirri" Giugno, primo de Marcelo Tinelli y actual jurado de Canta Conmigo Ahora, realizó un curioso análisis de la historia de Pinocho. El video fue filmado por el conductor de El Trece mientras se encontraban en pleno almuerzo familiar y despertó todo tipo de reacciones en las redes.

"Pobre Pinocho. Jamás había escuchado esta historia", escribió Tinelli en la descripción del video. "Él no mintió. Marcelo, dame bola, a 'Pinocchio' lo acomplejaron", expresó El Tirri. De fondo se escuchaban las risas de Mica y Cande Tinelli, quienes estallaron cuando escucharon la pronunciación italiana del personaje de madera.

"Gepetto lo acomplejó. Lo hizo de madera, ¿por qué no lo hizo de carne y hueso? Todos dicen eso, es una locura", siguió. "Ya está hecho de madera, no tiene corazón, le crece la nariz y no miente. Es un abuso", sostuvo, y Tinelli retrucó: "¿Cuándo salió? No salió en ningún lado eso".

El video fue publicado por el propio Tinelli a través de un reel de Instagram en el que varias personas dejaron su comentario. "¿Y Gepetto?", preguntaron en la mesa. "Gepetto es un garca, es el que lo hace a propósito para humillarlo. Fijate la cara que tiene Gepetto ¡Olvidate!", concluyó El Tirri en el cierre, donde hubo un silencio atroz y risas de fondo por su desopilante defensa.

El Tirri se va de Canta Conmigo Ahora para dedicarse a otro rubro

Luciano "El Tirri" Giugno se expresó a través de sus redes sociales para realizar un anuncio importante vinculado a lo laboral. El primo de Marcelo Tinelli y jurado de Canta Conmigo Ahora se va del reality show que se emite por El Trece para hacer varias presentaciones en boliches de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de sus historias de Instagram, "El Tirri" confirmó su presencia en un boliche de Palermo para tocar como DJ junto a otra colega suya. Esto fue replicado por Tinelli en sus redes y hay gran expectativa por ver cómo se desarrollará el evento. "Debut exclusivo de su gira internacional", subraya el flyer.

Si bien las grabaciones del reality show seguirán su curso, tendrá por delante este trabajo paralelo. "El Tirri" fue integrante de la famosa banda Los Fabulosos Cadillacs, por lo que su vínculo con la música es notorio, aunque no será en un formato banda sino como DJ. "¡Ah bueno! Ya metiste la primera gala", le dijo el conductor de Canta Conmigo Ahora.

"El Tirri" se presentará en Ink, ubicado en avenida Niceto Vega 5635, Palermo. Cabe recordar que el primo del "Cabezón" regresó a Argentina para estar como jurado del programa de El Trece, mientras residía en Estados Unidos desde hace un par de años, aunque se desconoce qué actividades llevaba a cabo en el país norteamericano.