El enojo de Ricardo Canaletti con Mariano Pérez.

Los principales canales de televisión basaron su contenido de este domingo en una sola cosa: las elecciones que tomaron lugar en la Provincia de Buenos Aires, donde hasta 12 millones de personas salieron a votar para elegir a sus representantes en la legislatura, que renovó la mitad de sus bancas. Por ese motivo, los principales conductores de las diferentes señales hicieron acto de aparición durante el prime time, para seguir en vivo los resultados de una nueva jornada democrática.

En el caso de TN estuvo Jonatan Viale, acompañado de un panel que incluía la presencia del reconocido Ricardo Canaletti, aunque también con la de invitados como Mariano Pérez, youtuber libertario que está detrás de Break Point. Durante determinado momento, ambos se trenzaron en una tensa discusión, que incluyó chicanas de ambas partes e incluso la intervención de colegas en la mesa. "Traele un Rivotril, por favor", llegó a pedir el segundo de los hijos de Mauro Viale.

El tenso cruce entre Ricardo Canaletti y Mariano Pérez

La fricción entre ambos comenzó cuando el renombrado periodista le achacó al youtuber que no use "la táctica del Gordo Dan conmigo", a lo cual este respondió que era su amigo y Canaletti le dijo que el citado tuitero era un maleducado. "Me parece que sos vos un maleducado", le señaló. "¿Yo soy el maleducado?, ¿qué te dije?", le espetó. "Me estás levantando el tono, ¿no te parece mucho más violento levantar el tono?", le contestó la otra parte.

"Lo único violento que tengo esto", sostuvo el trabajador de prensa señalando sus nudillos. "Estoy entrenado, yo no tengo problema", dijo el hombre de las redes con marcada sorna. "¿Pero a este pibe de donde lo sacaron?", preguntó Canaletti, que luego lo humilló menospreciando su "millón y medio" de suscriptores, diciéndole que "si vos me decís un millón y medio de electores, te doy bola".

Ricardo Canaletti, reconocido periodista.

"¿En qué mundo vivís?, ¿este nunca estuvo en un café?", exclamó en una auténtica batahola, a la vez que lo cuestionó: "¿Quién sos vos? Puta madre, ¿pero de dónde lo sacaron?".