El radical cambio estético que planea Tamara Báez, novia de L-Gante: "Al cirujano"

Tamara Báez tomó una fuerte decisión que tiene que ver con su figura estética. La novia de L-Gante compartió en las redes qué es lo que se hará en el cirujano.

Tamara Báez generó muchísimo revuelo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 644.000 seguidores. Allí, la novia de L-Gante decidió compartir la cirugía que tiene pensado hacerse próximamente.

La joven de 22 años invitó a sus seguidores y seguidoras a que le hagan comentarios para entretenerla antes de irse a dormir. "No tengo sueño. Cuenten algo", pidió Tamara, que se mostró acostada en la cama y con ganas de interactuar en las redes.

Entonces, un usuario le consultó: "¿No te harías las lolas, Tamy?". Y luego, compartió la captura de un comentario que hizo en Facebook. En dicha red social, una mujer indicó: "Jamás criticaría a las operadas porque aspiro a ser parte del team algún día". Báez coincidió y reaccionó: "Amo. Mi hija deja la teta y voy corriendo al cirujano". Según precisó, la idea de la mujer es hacerse un implante mamario.

La publicación de Tamara Báez en la que confirmó qué cirugía pretende hacerse

Tamara Báez contó qué cirugía estética se quiere hacer.

El retoque estético que se hizo Tamara Báez

A través de una foto que publicó en una historia de Instagram, Tamara Báez le contestó a un seguidor que la ponderó por sus labios: "Qué hermosa te queda la boca así". Inmediatamente después, mostró en una foto cómo le quedó el retoque estético en la boca.

Tamara Báez mostró el retoque estético que se hizo en la boca.

El proceso al que se sometió la pareja de L-Gante y madre de Jamaica es el del rellenado de ácido hialurónico en los labios, un método que no requiere de una cirugía plástica. El mismo consiste en inyectar dicha sustancia para aumentar el volumen y grosor de los mismos. También se suele aplicar en distintas zonas de la cara.

La furia de Tamara Báez con una usuaria de las redes sociales

Tamara Báez estuvo de vacaciones en Europa con L-Gante y su hija Jamaica y aprovechó a compartir numerosas fotos del viaje. Entre las muchas respuestas que recibió, una le llamó la atención: se trató del posteo de una usuaria que criticó su dentadura, algo que no le cayó bien y decidió responderle mediante una captura de pantalla en sus propias redes sociales.

“¿Posta la mujer de L-Gante tiene los dientes así?”, escribió una seguidora, junto a dos imágenes de Tamara en primer plano. Una hora más tarde, la pareja de Elián Valenzuela lo compartió en sus stories y sumó un texto sobre la imagen. “Yo me arreglo los dientes, pero vos ya no tenés arreglo haciendo esto así, para que todos lo compartan y quieran reírse de mí”, sentenció. Acostumbrada a las críticas que recibe a diario desde que el creador de Cumbia 420 ganó popularidad y exposición mediática, también reclamó la falta de empatía, comprensión y colaboración de otras usuarias. “¡Hay que ser más piola entre mujeres! Todos los días están tratando de tirarme abajo con cosas así”, sostuvo indignada.

Luego, la joven agregó: “Hablemos de Belu, che, que parece que es perfecta jajaja. Sí, tengo los dientes así y estoy en tratamiento para ponerme brackets, y los muestro porque no me incomoda”. Horas más tarde, Tamara Baéz reveló que la usuaria eliminó la publicación: “Ya la borró, ay mis chicas...tranquilas, espero que se dé cuenta de que teniendo una hija no tiene que hacer estas cosas”, dejando entrever que revisó el perfil de la persona en cuestión y descubrió que también es madre.