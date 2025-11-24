Cande Tinelli compartió un mensaje que estaría dedicado a Juana Tinelli.

El cumpleaños número 23 de Juana Tinelli llegó en uno de los momentos más delicados para la familia. Lejos de los festejos grandes y familiares que solían acompañar cada año, la menor de las hijas mujeres de Marcelo Tinelli optó por una celebración discreta con amigos, tras haber sido quien encendió la interna familiar con un fuerte descargo público que expuso heridas que venían guardadas.

En medio de esa tensión, su hermano Francisco fue uno de los primeros en manifestarse en redes, dedicándole un mensaje lleno de apoyo. Allí la definió como su “mejor amiga” y destacó su fortaleza, describiéndola como una mujer “auténtica y valiente”. Marcelo Tinelli también eligió expresarse y publicó unas palabras llenas de cariño y nostalgia hacia su hija menor.

Quien brilló por su ausencia fue Candelaria Tinelli. A diferencia de otros cumpleaños, no hubo saludo público, comentario ni guiño virtual hacia Juana. Pero horas más tarde, la cantante eligió una frase que no pasó desapercibida para nadie. En una historia de Instagram compartió la imagen de un escorpión acompañada por la sentencia: “Prefiero el escorpión venenoso a la mosca muerta”.

Las palabras de Marcelo Tinelli a Juanita por su cumpleaños

“Feliz cumple hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo. Traes mucho amor y alegría”, escribió Marcelo al saludar públicamente a Juana. Recordó además sus primeros años con mucha emoción: “No puedo creer cómo pasa el tiempo tan rápido. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos”.