El pedido urgente de Julieta Prandi: "Desesperados"

La conductora Julieta Prandi recurrió a sus redes sociales para emitir un pedido de ayuda desesperado.

Julieta Prandi uso sus redes sociales para emitir una alerta de ayuda que preocupó a sus seguidores. Se trata de un miembro de su familia que está perdido y no lo pueden encontrar. "Estamos desesperados", escribió.

La conductora de Es por Ahí (América TV) contó que su perro se perdió y le pidió a sus vecinos de Martínez que, por favor, la ayuden a encontrarlo: "¡Atención Martínez! Se perdió nuestro Apollo. Por favor si alguien lo ve, envíenme mensaje a mis redes. Estamos desesperados".

En Instagram, otro de los canales que usó la conductora para la búsqueda del can, se permitió ser un poco más extensa y relató: "Estamos desesperados buscándolo. Si alguien lo vio, por favor envíenme un mensaje". Por último, Julieta también usó su espacio en la televisión para hacer un llamado a la solidaridad y ver si pueden ayudarla a localizar al animal: "Se perdió mi perro Apollo, es un bullmastiffl, es cachorro pero es grandote... Abrí un mail que es apolloprandi@gmail.com (para que me notifiquen si lo ven)".

"Creemos que ayer en la noche, cuando entramos con los autos, se escapó y no lo vimos. Hoy a la mañana nos dimos cuenta de que no estaba. No tiene chapita porque no es de pasear mucho. Es todo negro atigrado", comentó Prandi, sobre el cómo cree que se escapó Apollo, su perro.

Julieta Prandi y la espeluznante propuesta que recibió de una vecina

En una de las emisiones de Es por Ahí (América TV) Julieta contó el terrible episodio que vivió con una mujer que vivía al lado de su departamento y que la llevó a tener una fuerte discusión, ya que no se encontraba para nada de acuerdo con el reclamo que le hacía su vecina.

"Tenía una vecina a la que le molestaba que mi perro ladraba mucho. No es el que tengo ahora, es otro", empezó por contar Prandi con cierto grado de indignación en su voz. Atentos al relato, sus compañeros le dieron el pie para que continuara la historia, pero nunca se imaginaron el terrible desenlace que tendría el relato de la conductora.

La famosa contó que su perro ladraba mucho y que "cada dos por tres, venía su vecina a tocarle el timbre para pedirle que lo calle". "Un día, muy amablemente, me sugirió que le compre el collar que les da pataditas", confesó Prandi muy enojada por la situación ya que le estaba sugiriendo un método de tortura muy cruel para "educar" a su perro, al cual se negó rotundamente.

En este marco, Julieta destacó que su vecina le sugirió de forma insistente que compre el collar para que, cada vez que el perro ladre, le diera una descarga eléctrica y así aprendería a no emitir sonido. "Terminó muy mal la situación. La eché, le dije que se vaya y que le dije que si quería silencio que se fuera a vivir a un country", aseguró Prandi fiel a su estilo. Además, dejó en claro que había un acuerdo de convivencia en el edificio y que ella tenía que "fumarse las discusiones de todo el mundo". "Ya no vivo ahí, pero hay gente muy desubicada", sentenció.