El papá de Santi Maratea reveló una intimidad de su hijo: "No lo dejamos"

Rafael Maratea, papá del influencer, sorprendió a todos con una intimidad de cuando Santi era un chico de solo 13 años.

El papá de Santi Maratea rompió el silencio luego de que su hijo volviera a estar en boca de todos por la impresionante colecta de dinero que hizo por los incendios en Corrientes y reveló una intimidad. "No lo dejamos", aseguró su padre Rafael al contar una historia de cuando el influencer tenía solo 13 años y que lo pinta de cuerpo entero.

Elogiado y criticado casi por igual, Santi Maratea volvió a estar en el centro de la escena luego de recaudar más de 150 millones de pesos para combatir los incendios que azotaron a la provincia de Corrientes. Claro que no es la primera vez que el influencer realiza una colecta solidaria de este tipo sino que lo hizo en varias oportunidades, como cuando hizo campaña para poder comprarle un medicamente muy costoso a una beba, colaborar con la comunidad wichí o con dos bebas que tienen Atrofia Muscular Tipo 1.

Pero esta veta solidaria no es nueva en Santi Maratea y su padre decidió romper el silencio para contar una intimidad de cuando el influencer era solo un chico de 13 años. En una carta que compartió en redes sociales, Rafael Maratea reveló que en esa época, al futuro instagramer no le iba muy bien en el colegio y tenía muchas notas bajas, por lo que junto con su esposa tomaron la decisión de prohibirle realizar un viaje que incluía una gira deportiva. Santi aceptó la imposición de sus padres, pero eligió donarle a uno de sus compañeros el dinero que había juntado para realizar el ansiado viaje.

De esta forma, el influencer comenzó un recorrido solidario cuya última parada, hasta el momento, fue la impresionante colecta en tiempo récord que hizo para la provincia de Corrientes. Unos años después de la historia que contó su padre Rafael, Santiago le hizo un ofrecimiento a algunos kiosqueros: que le regalen alfajores para que él los reparta entre la gente, registrando cada momento en videos que subió a YouTube y les serviría como publicidad a ambos.

Santi Maratea defendió a L-Gante y se la pudrió a Viviana Canosa

Después del picante cruce entre L-Gante y Viviana Canosa, Santi Maratea salió a sentar posición. "¿Me lo pueden dejar en paz a L-Gante? ¿Lo pueden dejar tranquilo? ¿Qué les pasa? Dejen al pendejo tranquilo que la está rompiendo", comenzó el reconocido influencer en sus historias de Instagram.

"Ya se lo dije, 'Amigo te banco en todas'. Porque de verdad lo banco en todas y cómo la tienen con el chabón", siguió Santi Maratea en Instagram, donde tiene dos millones de seguidores. Continuando con su descargo en defensa de Elián Valenzuela, que la semana pasada también debió enfrentar allanamientos en sus casas por parte de la policía en busca de armas de fuego: "El vago hace su música, tiene muchísimo éxito, fin. No hay nada atrás, no hay armas en la casa".

"No hay necesidad de insultar a su público ni a todo Tecnópolis que fue a verlo, déjenlo en paz y que disfrute de todo su éxito que bien merecido lo tiene", agregó el joven influencer sobre los tuits discriminatorios y fuera de lugar de Viviana Canosa, a quien también le dejó un fuerte mensaje. Para cerrar su fuerte descargo virtual, Santi Maratea aseguró: "Ojo que por ahí me sigue Canosa, me seguía y Canosa le tiró a L-Gante. ¡Canosa dejame al pibe en paz!".