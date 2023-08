El mal momento que pasó Emanuel Noir de Ke Personajes con la Policía: "Nunca me cabió la gorra"

El cantante de hits como Pobre Corazón organizó una gran movida solidaria por el Día de la Niñez y tuvo un altercado con la policía. El furioso descargo que subió a sus historias de Instagram.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tuvo un enorme gesto con los pequeños de Concepción del Uruguay por el Día de la Niñez, pero la movida se empañó por un cruce que tuvo con la policía. Tras el incidente, el artista no dudó subir un video a sus redes para contar detalles de altercado con los efectivos.

El intérprete llenó un camión con juguetes para regalárselos a los niños de la localidad entrerriana, su ciudad natal. Pero nunca se imaginó que la logística se vería afectada por el accionar policial. "¿Podés creer? Recién llego del Chaco y me puse a cargar la Sprinter (camioneta) que está allá. La Policía Central está acá, de Concepción del Uruguay. Vengo a decirles si podía dejarla de su lado hasta mañana, como gesto de que me cuiden la camioneta para yo poder agilizar todo y entregar los regalos mañana y me dicen que no porque ahí van los patrulleros de ellos. Que me consiga un estacionamiento en algún otro lado", inició Noir en su descargo.

"O sea así te colabora la Policía de tu ciudad para que vos mañana salgas a repartir regalos...", se lamentó el artista que se puso al hombre la solidaria movida. "Por eso desde chico nunca me cabió la gorra y nunca me va a caber", cerró furioso. Luego, reclamó: "¿Qué onda Concepción del Uruguay? ¿Qué onda con un pibe que trata de segundear y de estar presente con todo, parece que no les gusta? Les gustan las elecciones, que alguien te caiga a tu casa, te de un bolsón de comida, y con eso los defienden todo el año. Y conmigo así son... Son una pi... La policía y un montón de cosas", agregó, muy enojado.

No obstante, este inconveniente no le impidió completar su objetivo. Al ver salir al camión que llevaba los juguetes, el cantante de 34 años contó en su Instagram la emoción sintió: “No les puedo explicar la felicidad que tengo. Se trata de la gente, de nosotros como seres humanos, de la sonrisa de un nene hoy en un barrio marginado. Es por ahí, esa es la esencia, de hacerle bien a otras personas, no de chapear un fin de semana en un boliche algo que no sos”.

"Sé real, sé humano. Digo siempre que para Dios somos un solo ser humano y necesitamos que a todos nos vaya bien. No se dan cuenta la alegría que manejo”, añadió Noir. A continuación, agradeció por cumplir con su meta: “Siempre es pura y exclusivamente gracias a Dios, ojalá me deje seguir haciendo cosas”.

Qué pasó entre Emanuel Noir y su novia

Las redes sociales dejan al descubierto detalles de la intimidad de las figuras públicas. Emanuel Noir, conocido por ser el vocalista de Ke Personajes, se encuentra en medio de un torbellino de rumores luego de que las redes sociales se llenaran de indicios que apuntarían a una posible separación con su actual pareja, Julieta Farias.

La relación entre el cantante y su pareja, hasta hace poco, parecía sólida y llena de amor. Sin embargo, como suele ocurrir en la era digital, las señales de una posible ruptura comenzaron a emerger en Instagram,. Los fans y seguidores del artista notaron cambios sutiles pero significativos en la dinámica de la pareja a través de las publicaciones y los intercambios en línea.

En una serie de misteriosos movimientos en sus cuentas, Emanuel y Julieta dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, un acto que no pasa desapercibido. Aunque parezca trivial, este simple gesto en el mundo virtual puede tener repercusiones reales en la vida de las personas y sus relaciones. La evidencia de una posible crisis en la relación se multiplicó cuando Emanuel compartió en sus historias mensajes enigmáticos. "Las decisiones mal tomadas también enseñan", escribió junto a una foto donde se le ve acompañado de sus dos hijas, Emma y Martina.

En otra publicación, Noir compartió una imagen con otro críptico mensaje: "Nunca dejes que tus emociones dominen tu inteligencia". Estas palabras, cargadas de introspección, sugieren que el cantante podría estar lidiando con una serie de emociones complicadas en su vida personal, en contraste con su éxito en el mundo de la música.

La incertidumbre aumentó cuando los comentarios tiernos y expresiones de cariño virtuales entre Emanuel y Julieta comenzaron a escasear. Un par de semanas antes, la pareja parecía estar disfrutando de su relación y dejando mensajes llenos de amor en las redes, lo que hace que el cambio de tono resulte aún más notorio.

Ante la creciente especulación sobre el estado de su relación, los seguidores de ambos esperan ansiosos que alguno de los protagonistas rompa el silencio y ofrezca una aclaración sobre la situación. La incertidumbre alimenta el interés público, y los fanáticos del artista buscan respuestas para entender si este es un episodio pasajero en la vida de la pareja o si realmente están enfrentando una ruptura amorosa, uniéndose así a la lista de separaciones que impactaron al mundo del espectáculo en las últimas semanas.