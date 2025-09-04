El mal momento de Emilia Mernes con sus fans en México: "Ofende".

Emilia Mernes atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a su gira internacional con el disco .mp3. La cantante viene de arrasar en más de media docena de ciudades de la Argentina y de conquistar escenarios míticos en Europa, como el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid. Sin embargo, no todo fue color de rosas en su paso por México, donde protagonizó un inesperado episodio con sus propios fans.

La artista entrerriana se presentó junto a Los Ángeles Azules para interpretar su hit “Perdonarte, ¿para qué?”. Como suele hacerlo en cada show, Emilia buscó que el público la acompañara con una mini coreografía de brazos durante el estribillo, una marca registrada de la canción en vivo. Pero lo que parecía un momento festivo se transformó en un instante incómodo: la mayoría de los presentes no siguió su propuesta.

Emilia Mernes brindó un polémico concierto en México.

Cómo fue el incómodo momento de Emilia Mernes en México

“Uno, dos, tres”, se la escuchó marcar el tiempo, sorprendida al notar que casi nadie respondía. Entre risas nerviosas lanzó una frase que dejó en claro su incomodidad: “Ah no no, la cantidad de gente que no lo está haciendo, me ofende”.

Lejos de darse por vencida, lo intentó una vez más y, ya con cierta indignación, pidió: "Me levantan las manos por favor, se los pido”. Aunque algunos finalmente la siguieron de mala gana, otros permanecieron inmóviles, generando un ambiente tenso que quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

A pesar del mal momento, Emilia demostró su carisma y capacidad para manejar imprevistos sobre el escenario. Más allá de la reacción del público mexicano, la artista continúa firme con su gira mundial, consolidándose como una de las figuras más importantes del pop latino actual.