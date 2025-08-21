Emilia Mernes decidió hablar de política y sorprendió a todos: "Mis papás son jubilados"

La cantante Emilia Mernes decidió hablar sobre política y fue contundente.

Emilia Mernes decidió hablar sobre política y su respuesta sorprendió a todos. La artista argentina se refirió al momento que vivió hace algunos meses, cuando le preguntaron sobre la situación de crisis en el país y ella eligió callar, y aprovechó para hacer algunas aclaraciones. "Estoy muy conectada con la realidad", aseguró.

"No me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mí. No está bien", reconoció Emilia Mernes sobre aquel momento. Acto seguido, la artista manifestó estar "conectada" con la realidad del país y aseguró que sus padres son "jubilados".

De forma tajante, Emilia Mernes aseguró en Charlando con Alguien de Algo: "Estoy muy conectada con la realidad, con lo que pasa en mi país. Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora. Yo estudié en universidad pública. Yo estoy conectada con mi país, con mi realidad. Me interpela lo que pasa en mi país, pero el problema es que me piden una explicación a mí o una respuesta a mí y yo no tengo esas respuestas".

