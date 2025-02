El insólito producto que usan Luciana Salazar y Flavio Mendoza para mantener el pelo rubio de sus hijos

El excéntrico método que usan Luciana Salazar y Flavio Mendoza para mantener el pelo rubio.

Luciana Salazar y Flavio Mendoza tienen muchas cosas en común, además de su amor por el mundo del espectáculo. Ambos comparten su rol de padres dedicados, atentos a las necesidades de sus hijos. Luciana es mamá de Matilda, una niña de 7 años, mientras que Flavio es padre de Dionisio, quien tiene la misma edad. Los pequeños son inseparables, disfrutando de momentos juntos, desde cumpleaños hasta viajes y eventos especiales.

Pero hay algo más que une a estos dos pequeños: ambos tienen el cabello muy rubio, casi albino, y debido a ello, sus padres han descubierto un truco particular para cuidarlo. Flavio Mendoza, a través de sus redes sociales, compartió un video donde mostró cómo utiliza kétchup para tratar el cabello de su hijo, explicando: “Consejos para quienes tienen un hijo rubio y su pelo se pone verde”. En el video, se ve al productor teatral aplicando la salsa de tomate en el cabello de Dionisio, mientras él mismo pregunta: “¿Quién nos enseñó?”. Y con entusiasmo, el niño responde: “¡La tía Luciana!”. Mendoza, haciendo alusión al olor del kétchup, concluye: "¡La verdad es que funciona!".

Este curioso consejo proviene de Luciana Salazar, quien, sin duda, también aplica este método para cuidar el cabello de su hija. Cabe destacar que tanto Luciana como Flavio fueron objeto de críticas en redes sociales debido a la gran exposición pública de sus hijos, quienes incluso tienen cuentas de Instagram propias y participan activamente en los proyectos laborales de sus padres.

Qué hace el kétchup en el cabello rubio y por qué los famosos lo usan en sus hijos

Las personas con cabello rubio suelen notar que su color puede cambiar a verde si se exponen al cloro de las piscinas. Por eso, el kétchup es recomendado por algunos como un remedio casero para mantener el tono rubio natural. El vinagre, un ingrediente presente en el kétchup, actúa como un ácido que podría neutralizar los efectos del cloro y eliminar los minerales responsables del color verdoso.

Además, los tomates, de los que proviene el kétchup, contienen antioxidantes y vitamina C, nutrientes que se cree pueden ayudar a restaurar el brillo y la suavidad del cabello. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el kétchup no está formulado específicamente para el cuidado capilar, y su efectividad no está completamente comprobada. Por otro lado, contiene azúcares y colorantes que podrían no ser los más adecuados para el cabello, por lo que su uso debe ser ocasional.

La recomendación que circula en las redes es aplicar el kétchup con un peine fino sobre cada sección del cabello, dejarlo actuar durante unos 10 minutos y luego enjuagar con agua fría, antes de proceder con el lavado habitual de cabello con shampoo y acondicionador. Sin embargo, peluqueros y especialistas en el cuidado del pelo recomiendan no utilizar este producto debido a puede resultar resecante si se usa en exceso o sin la dilución adecuada.