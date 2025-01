Preocupación en el espectáculo por lo que contó Luciana Salazar: "Se desangra".

Luciana Salazar generó preocupación entre sus seguidores tras hacer una peculiar publicación que llamó mucho la atención. La famosa modelo e influencer dio un mensaje muy angustiante y explicó los motivos de su tristeza ante sus fanáticos.

Resulta que la mamá de Matilda atraviesa un momento personal muy fuerte: una amiga muy querida falleció en estos días. Ante esta situación, Luciana le dedicó un emotivo mensajes a Sandra Dillon, su mejor amiga que murió tras varios años de luchar contra el cáncer.

"Mi corazón se desangra de dolor. Esa noticia que esperaba que nunca suceda", empezó por escribir Salazar en sus historias de Instagram. Luego sumó: "Tantas veces sentí que te despedía y siempre seguías. Hoy no puedo hablar ni despedirte y mucho menos procesarlo". Luego, compartió algunas fotos más con su amiga lamentándose la pérdida, pero no pudo darle un mensaje más profundo por el dolor que siente.

Dillon trabajaba como esteticista y mantenía una relación de años con Salazar. En sus redes sociales se mostraban siempre juntas y se acompañaron en momentos cruciales de la vida de cada una: problemas judiciales, maternidad e incluso algunas cuestiones de salud. Por este motivo, Luciana se encuentra tan afectada por la situación.

La grave denuncia de Luciana Salazar sobre su hija Matilda: "Sociedad resentida"

A pocas horas del festejo por el séptimo cumpleaños de Matilda Salazar, quien cumple años este domingo 15 de diciembre, su madre, Luciana Salazar, expresó su indignación en las redes sociales al denunciar que la cuenta de Instagram de su hija, @lovingmatilda, fue inhabilitada. En una serie de historias publicadas en su perfil, la modelo cargó contra los responsables y vinculó el hecho a una presunta campaña de hostigamiento hacia su hija y su entorno.

“Hoy me desperté con la noticia de que alguien con mucha maldad le dio de baja nuevamente a la cuenta de mi hija en Instagram, un día antes de su cumpleaños”, comenzó Salazar en su descargo. La modelo manifestó su enojo y sugirió que el incidente no fue casual: “No me cabe la menor duda de quien está detrás de todo esto, sobre todo porque no quiero pensar que estamos ante una sociedad totalmente resentida con una menor de 7 años de edad”.

Luciana relacionó la suspensión de la cuenta de Matilda con recientes rumores y críticas mediáticas respecto a la crianza de su hija, específicamente tras la viralización de imágenes en las que la pequeña jugaba en un gimnasio. Algunas versiones señalaban, erróneamente, que Matilda realizaba una rutina de pesas, algo que la modelo calificó como “Fake News” cargadas de malicia.

“Llama mucho la atención que esto suceda en una semana en la que se difundieron imágenes falsas sobre mi hija, en las que se decía que estaba haciendo ejercicios de pesas, cuando en realidad se trataba de un juego entre amigos de su edad. Es lamentable que medios de comunicación reproduzcan mentiras sin verificar la información, afectando a una menor”, expresó Salazar.

La modelo aseguró que detrás de los ataques existe una intención deliberada de perjudicarla, tanto a ella como a su hija, y señaló la complicidad de ciertas empresas de comunicación en la difusión de noticias falsas. “En una sucesión de hechos y dentro del mismo contexto de las fake news, se da la baja de su cuenta de Instagram. Estoy convencida de que hay alguien con mucha maldad que busca hacernos daño reiteradamente. Es la misma persona que vulnera los derechos de una menor desde hace años, y los medios que deciden callar ante esto son parte del problema”.