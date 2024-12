Matilda Salazar cumplió 7 años: las fotos del exclusivo festejo con invitados famosos.

Este domingo 15 de diciembre, Matilda Salazar celebró sus 7 años en un almuerzo íntimo junto a sus seres más cercanos en el reconocido restaurante Roldán. La pequeña estuvo acompañada por su mamá, Luciana Salazar, sus abuelos, sus primitas y sus padrinos, la abogada Ana Rosenfeld y el periodista Marcelo Polino. Rodeada de amor y atenciones, la mini influencer disfrutó de un cálido encuentro que marcó el inicio de sus festejos de cumpleaños.

La celebración se llevó a cabo en un ambiente familiar, con una mesa decorada en tonos pasteles y detalles personalizados, reflejando la dedicación y cariño de Luciana en cada detalle. El menú incluyó opciones variadas para los adultos y comidas especialmente pensadas para los más pequeños de la familia. Como cierre del almuerzo, Matilda sopló las velitas de una delicada torta temática que destacó por su diseño infantil y alegre.

Cuándo será el festejo oficial del cumpleaños de Matilda Salazar

Aunque el almuerzo fue especial, el gran festejo con todos los compañeros del colegio de Matilda está planeado para el mes de marzo de 2025. “Tomé esa decisión -y obvio antes lo hablé con Matilda- porque el espacio en el que ella lo quiere celebrar tiene lugar recién para fin de año y, como casi todos los compañeritos de ella son extranjeros, el 21 de diciembre se van del país para pasar las Fiestas con su familia”, explicó Luciana Salazar a Revista Gente.

La modelo confesó que perdió tiempo negociando con una primera locación, ya que necesitaba modificaciones específicas en los baños para adaptarlos a los niños. Al no llegar a un acuerdo, se decantó por una segunda opción, que lamentablemente ya estaba reservada para las fechas cercanas al cumpleaños de Matilda. “Obviamente era una locura organizar una súper fiesta y que sus amigos del Lincoln no estuvieran, así que ya cerré todo para que sea en marzo, cuando los chicos estén en Buenos Aires”, detalló.

Aunque la gran celebración fue postergada, Matilda no se quedó sin festejo. Este domingo, además del almuerzo familiar, planeaban asistir al cumpleaños de Sarah Burlando, hija de Barby Franco y Fernando Burlando. Luciana destacó que, a pesar de los cambios, su hija tendrá una doble celebración: un día especial en familia y una súper fiesta con sus amigos en marzo.

“Vamos a estar de fiesta igual”, concluyó Salazar y dejó en claro que para Matilda lo más importante es compartir momentos de alegría con quienes más quiere, ya sea en un almuerzo íntimo o en una gran celebración rodeada de sus compañeros de colegio.

La grave denuncia de Luciana Salazar sobre su hija Matilda: "Sociedad resentida"

A pocas horas del festejo por el séptimo cumpleaños de Matilda Salazar, quien cumple años este domingo 15 de diciembre, su madre, Luciana Salazar, expresó su indignación en las redes sociales al denunciar que la cuenta de Instagram de su hija, @lovingmatilda, fue inhabilitada. En una serie de historias publicadas en su perfil, la modelo cargó contra los responsables y vinculó el hecho a una presunta campaña de hostigamiento hacia su hija y su entorno.

“Hoy me desperté con la noticia de que alguien con mucha maldad le dio de baja nuevamente a la cuenta de mi hija en Instagram, un día antes de su cumpleaños”, comenzó Salazar en su descargo. La modelo manifestó su enojo y sugirió que el incidente no fue casual: “No me cabe la menor duda de quien está detrás de todo esto, sobre todo porque no quiero pensar que estamos ante una sociedad totalmente resentida con una menor de 7 años de edad”.

Luciana Salazar denunció que le hackearon la cuenta de Instagram a su hija Matilda Salazar.

Luciana relacionó la suspensión de la cuenta de Matilda con recientes rumores y críticas mediáticas respecto a la crianza de su hija, específicamente tras la viralización de imágenes en las que la pequeña jugaba en un gimnasio. Algunas versiones señalaban, erróneamente, que Matilda realizaba una rutina de pesas, algo que la modelo calificó como “Fake News” cargadas de malicia.

“Llama mucho la atención que esto suceda en una semana en la que se difundieron imágenes falsas sobre mi hija, en las que se decía que estaba haciendo ejercicios de pesas, cuando en realidad se trataba de un juego entre amigos de su edad. Es lamentable que medios de comunicación reproduzcan mentiras sin verificar la información, afectando a una menor”, expresó Salazar.

Luciana Salazar confirmó que tomará acciones legales con el hackeo a la cuenta de su hija Matilda.

La modelo aseguró que detrás de los ataques existe una intención deliberada de perjudicarla, tanto a ella como a su hija, y señaló la complicidad de ciertas empresas de comunicación en la difusión de noticias falsas. “En una sucesión de hechos y dentro del mismo contexto de las fake news, se da la baja de su cuenta de Instagram. Estoy convencida de que hay alguien con mucha maldad que busca hacernos daño reiteradamente. Es la misma persona que vulnera los derechos de una menor desde hace años, y los medios que deciden callar ante esto son parte del problema”.