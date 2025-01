La burrada de Flavio Mendoza para defender a Milei: "No me parece descabellado".

Flavio Mendoza defendió a Javier Milei con un polémico comentario sobre su polémico accionar. El famoso productor y bailarín se mostró a favor de las medidas del presidente y además de esto justificó su accionar en redes sociales con ciertos colegas del espectáculo.

En una reciente entrevista que dio con la radio Splendid, Mendoza se mostró como un claro militante del Gobierno y apoyó la mayoría de las medidas que se tomaron en el último año. Además, fue consultado por la constante actitud que toma Javier Milei en redes sociales de atacar a diferentes referentes de la cultura y el espectáculo que se muestran en contra de sus medidas. Entonces, la exfigura de Showmatch, se despachó: "Creo que es porque el tipo tiene sangre y dice lo que piensa".

En este marco, siguió: "Yo también tengo esa cabeza antigua de decir 'un presidente no tendría que decir nada', pero si tiene ganas de decirlo, porque tiene una posición en cuanto lo que dice y lo que hace, está bien, que se yo". Luego, apuntó contra los artistas que también "viven" publicando sus posturas políticas: "Estoy podrido de los artistas que lloran para ver si le entra agua a su molino".

Por último, expresó que luego de la pandemia dejó de sentirse "parte del medio" y "uno de los artistas más importantes de la Argentina", pero que, como en algún momento formó parte, no le parece mal que si le dicen algo al presidente el conteste. "Considero que algunas personas si lo son, porque las respeto, porque las quiero y porque me parecen muy talentosos, pero que después en su proceder no me gustan. Entonces como no me gustan no me parece tan descabellado lo que llega a hacer Milei cuando le contesta a alguno", sentenció.

Polémica en el espectáculo por lo que dicen del hijo de Flavio Mendoza: "Lo viste"

Dionisio Mendoza es el hijo de Flavio Mendoza, el famoso coreógrafo argentino. Y a pesar de tener tan sólo seis años, el pequeño ya es víctima de críticas despectivas e insólitas en las redes sociales. De hecho, en las últimas horas recibió varios comentarios en contra de su apariencia. "Lo viste de nena", fue el textual de un usuario que interactuó con el exjurado del Bailando.

Mostrando cómo salió con su hijo Dionisio a andar en bicicleta bajo un sol radiante, Flavio Mendoza compartió una cálida publicación en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el feedback con sus seguidores no fue el esperado. En vez de alegrarse por el tiempo de calidad que el coreógrafo pasa con el pequeño, hicieron hincapié en su apariencia y en su pelo largo.

“Se parece a la hija de Luciana Salazar”, “Qué raro Matilda despeinada”, “Qué linda nena, ¿quién es?”, “Lo viste de nena”, fueron algunos de los comentarios que recibió Flavio Mendoza sobre su hijo Dionisio. Tras este episodio, las palabras de estos usuarios se hicieron virales y se generó polémica y repudio por lo que tuvo que padecer el chico de seis años.