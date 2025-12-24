El hijo de Christian Petersen rompió el silencio con un fuerte mensaje: “Asi es tu vida”

El hijo de Christian Petersen hizo una llamativa publicación.

La delicada internación de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo gastronómico argentino y a miles de seguidores que, desde hace días, siguen de cerca cada novedad sobre su estado de salud. El reconocido cocinero permanece hospitalizado tras haber sufrido una descompensación que requirió cuidados intensivos y atención médica permanente, y desde entonces el hermetismo fue casi absoluto.

En ese clima de preocupación, uno de sus hijos decidió manifestarse públicamente por primera vez. Hans Petersen, el mayor de los tres, compartió una historia en su cuenta de Instagram que no tardó en generar impacto y múltiples interpretaciones. Lejos de un comunicado formal, eligió una imagen simple: una selfie frente al espejo, con un efecto visual que duplica la escena y un pequeño sticker de una planta verde sobre sus manos, un detalle que muchos leyeron como un mensaje de esperanza, vida y proceso de recuperación.

El posteo del hijo mayor de Petersen.

La publicación no incluyó palabras propias, pero sí música con un fuerte contenido espiritual. Hans acompañó la imagen con un tema de Kanye West, cuya letra dice: “Padre, estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”. La frase, breve pero potente, fue interpretada por muchos usuarios como un mensaje íntimo dirigido a su padre en medio del difícil momento que atraviesa la familia.

Qué le pasó a Christian Petersen

Christian Petersen fue internado de urgencia luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una actividad al aire libre en el Lanin. Tras ser asistido en un primer centro de salud, fue derivado a un hospital de mayor complejidad, donde quedó alojado en terapia intensiva. El único parte medico oficial habló de un cuadro grave que requirió atención especializada y monitoreo constante. Con el correr de los días, desde su entorno solicitaron preservar la privacidad y evitar la difusión de información no confirmada.