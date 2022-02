El furioso descargo de Brenda Asnicar por una traición: "Les doy la espalda"

Brenda Asnicar aprovechó sus redes sociales para destrozar a aquellos que la traicionaron. "La gente que te quiere bien no te humilla", publicó.

Luego de algunas reapariciones públicas en los medios de comunicación argentinos hacia finales de 2021, Brenda Asnicar parece transitar un nuevo momento de crisis en la actualidad. En medio de las promociones de sus nuevos shows a través de la cuenta oficial de Instagram (@basnicar), la joven protagonizó un furioso descargo por la misma red social porque, al parecer, en su círculo íntimo la traicionaron.

La artista de 30 años dejó preocupados a sus más de 1,2 millones de seguidores por una respuesta llena de bronca, aunque no se supo exactamente hacia quién fue dirigida. Lo concreto es que, mediante dos historias en su aplicación favorita, destrozó a aquellos que la defraudaron por algún motivo en particular.

Brenda Asnicar destruyó a quienes la traicionaron: "Boluda nunca fui"

Según se puede entender en sus publicaciones, su molestia no tiene nada que ver con su novio, el polista estadounidense Adam Justin, a quien presentó públicamente hace un mes en No es tan tarde (Telefe). Más bien, la furia de la protagonista habría estado relacionada con sus vínculos de amistad que le fallaron y que, según se desprende de sus palabras, eso ya no tiene vuelta atrás.

Con una foto de ella de frente en la primera "storie", la actriz y cantante comenzó con su opinión de que "la gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos hablando con vos. No con gente que no son tus amigos".

El furioso descargo de Brenda Asnicar en Instagram.

"Con esos ya no voy a contar porque es como tirarles margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please", continuó muy enojada la compositora y diseñadora de moda.

Unos pocos instantes más tarde, con otra postal de ella de espaldas con un vestido puesto, la ex Patito Feo siguió en la misma dirección: "Boluda nunca fui y siempre intuyo. Y a la larga o a la corta, aunque las decepciones duelan, me doy cuenta de quién es quién".

El furioso descargo de Brenda Asnicar en Instagram.

Aunque jamás mencionó ni dio pistas de los destinatarios de su descargo, Brenda Asnicar los calificó como "personajes que, con la excusa de estar cerca, se creen que pueden opinar" sobre su vida privada con personas que ni la conocen. De manera contundente, la exnovia de Carlos Tevez completó: "Fuck (mierda) a todos esos, porque cada día soy más fuerte. A todos les doy la espalda".