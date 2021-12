Brenda Asnicar rompió el silencio y aclaró el supuesto insulto a Duki: "Tarado"

La actriz y cantante se sinceró sobre la polémica frase que tuiteó en medio de la confirmación del romance del trapero con Emilia Mernes.

Brenda Asnicar reaccionó ante las especulaciones de los medios sobre su supuesta reacción ante el noviazgo de Duki, su ex pareja, con Emilia Mernes. En su descargo, la actriz y cantante dejó en claro que está enfocada en su presente y que su vínculo con el trapero es parte del pasado.

Después de que se viralice una foto de Duki y su actual pareja a los besos, la intérprete de Bandida escribió una frase que muchos sospecharon que iba dedicada al músico. "Borrate, tarado", reza la publicación que Asnicar hizo en Twitter. Los fanáticos de Patito Feo recordarán que esa frase es parte de una de las canciones más icónicas de Las Divinas, Tango Lorrón.

Más tarde, Brenda decidió llevar claridad al asunto y compartió una foto de quien sería su actual pareja. Además, escribió: "Chikisssss dejen de flashearla… les deseo mis mejores augurios a todas las parejas nuevas en especial a la mía". Así, aseguró que se encuentra en otra relación y cerró el tema con un remate alusivo a otra canción del grupo musical liderado por su personaje de Patito Feo, Antonella: "Nadie pasa de esta esquina".

Brenda Asnicar sobre su actual relación amorosa

La protagonista de Cumbia Ninja se refirió a su vínculo con Adam Justin, un agente de bienes raíces neoyorquino con gustos artísticos muy parecidos a los de la cantante. "Una semana después de instalarme acá, en un speak-easy, nos conocimos. Esa noche me invitó a ver jazz y me robó el corazón. Fuimos al mítico club Blue Note y lo pasé espectacular. No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable. Estoy muy contenta", expresó Asnicar.

"Es fanático del rock de los 70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza. Es sencillo, familiero, tiene unos ojos azules que no se pueden creer y un sentido del humor muy parecido al mío”, continuó la actriz y cerró: “Sí, estamos de novios, pero no hubo pregunta formal. Un día dio por hecho que yo era su girlfriend (novia) y quedó".

La revelación de Brenda Asnicar sobre cómo compone sus canciones

Brenda Asnicar se expresó en PH Podemos Hablar sobre su manera de componer canciones y explicó por qué no le gusta componer en estudio de música: "Grabo todo en mi computadora y siempre que escribo las canciones es en mi casa. Siempre que hago música es en mi casa en pijamas y en bolas".