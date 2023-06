El duro revés judicial contra Fabián Cubero por la denuncia contra Nicole Neumann

Ángel de Brito remarcó que el futbolista y su abogada fueron sancionados por la Justicia. Es por la causa en contra de la modelo por presuntos maltratos que denunció Indiana Cubero.

Nicole Neumann quedó bajo la lupa luego que que trascendió que había sido denunciada por su hija mayor, Indiana Cubero, La información la contó Marcela Tauro el pasado lunes en Intrusos y se convirtió en el tema de la jornada en todos los programas de espectáculos. Pero este lunes también fue afectado Fabián Cubero y su abogada.

La joven de 14 años hace varios meses que se fue a vivir con su padre y los conflictos con su madre no eran un misterio. Sin embargo, nadie se esperaba los impactantes detalles de la acusación que hizo Indiana ante la Justicia. La panelista reveló que la adolescente habría presentado una grabación de muchas horas de duración para sustentar su denuncia, que sería por violencia física y psicológica, y en la que habría más implicados.

Luego de que la denuncia salió a la luz, la abogada del exfutbolista, Lidia Rosenstein, aclaró cómo fue que la niña la que expuso a su madre ante Poroto. “Fue agredida, maltratada y vapuleada. Cuando interpretó que lo que estaba viviendo era algo terrible, llamó a su padre y le pidió irse con él”, indicó la letrada en el programa de Georgina Barbarossa.

Además, confirmó que Indiana registró a la modelo en una situación comprometedora. Al darse cuenta, Neumann le quitó el teléfono, pero no se imaginó que la grabación seguía en curso. “Ahí hay situaciones en la que aparece un tercero a decir cosas que no son agradables. Cuando lo escuchó Cubero hizo una protección contra la violencia familiar”, explicó.

Sin embargo, sus dichos tuvieron consecuencias casi inmediatas, según informó Ángel de Brito. "La jueza ordenó a Cubero y abogada que dejen de filtrar información y hablar. Multa a los dos por divulgar datos inapropiados. Y le dan intervención al Colegio de Abogados de San Isidro por exponer a las menores”, indicó el periodista en Twitter.

Además, remarcó que la denuncia por incumplir con el artículo 239 del Código Penal, que establece una pena de 15 días hasta un año de prisión a la persona que "resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal". “La jueza cree que la abogada de Cubero infringió la ley en dicho delito porque están en juego los derechos de los niños, y estarían abusando de su indefensión como menores”, concluyó el conductor de LAM.

Nicole Neumann rompió el silencio tras la denuncia de Indiana Cubero

Nicole Neumann realizó un llamativo posteo en Instagram tras la presunta denuncia que Indiana Cubero, la mayor de las hijas que tuvo con Fabián Cubero, habría hecho en su contra. De acuerdo con estas versiones, la adolescente de 14 años la habría denunciado por violencia familiar.

En este contexto, Nicole hizo un posteo negando todo y acusando a su expareja de mentir para su propia conveniencia. "When people can't control you, they try to control how people view you" ("Cuando la gente no puede controlarte, intentan controlar cómo la gente te ve")", dice la frase que subió a sus historias.

Según informó Maite Peñoñori en Intrusos, la modelo creería que "Cubero es el que le llena la cabeza a Indiana, y que todo esto tiene un trasfondo económico" por la deuda en dólares que el exfutbolista tiene con la modelo y que aún no terminaron de arreglar. "Siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana se quede con él y no tenga que pasar nada de plata por ella", explicó la panelista.