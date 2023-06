La abogada de Indiana Cubero filtró lo menos pensado sobre Nicole Neumann: "La grabó"

La abogada de Fabián Cubero y su hija Indiana contó lo peor sobre Nicole Neumann. La letrada acusó tener un archivo que documenta las supuestas agresiones de la modelo de la niña de 14 años.

La abogada de Fabián Cubero y su hija Indiana habló en los medios y dio a conocer que la niña habría grabado a su madre en una situación de actitudes violentas. La letrada asegura que la niña denuncia tanto a Nicole Neumann como a José Manuel Urcera por agresiones.

Desde hace meses se sabe que la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero se fue a vivir con su padre y su actual pareja, Micaela Viciconte, debido a una mala relación con su madre. En ese contexto, la defensora legal de la menor dialogó con A la Barbarossa dio a conocer detalles escabrosos que habrían sucedido entre la niña y Nicole: "La situación fue así: cuando Indiana sintió lo que estaba viviendo, algo realmente terrible, le pidió a su papá de ir a vivir con él".

La abogada señaló que en un principio Cubero le dijo a su hija que ella debía vivir con su madre, como estaba estipulado, y que por ese motivo la preadolescente habría tomado la decisión de grabar a Nicole Neumann. "La grabó y la mamá en un momento se enojo tanto que le sacó el celular. Ella le pedía por favor que se lo devolviera porque tenía que rendir examen de varias materias y la información estaba en el teléfono, y no se lo devolvió. Lo que la mamá no sabía es que el teléfono seguía grabando. Y en esa grabación hay situaciones donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables", relató la letrada.

La abogada fue interrumpida por Pía Shaw para preguntarle si con esa última frase se refería a Manuel Urcera y ella aseguró que sí. "Cuando el padre la escucha, lo que se hizo fue una protección contra la violencia familiar. Lamentablemente la señora juez nunca escuchó esos audios que fueron desgrabados por un perito", señaló. Por su parte, Pía Shaw sumó que hay testigos de situaciones violentas protagonizadas por Nicole hacia su hija, como la directora del colegio y los compañeros de la niña.

La opinión de Edith Hermida sobre la denuncia de Indiana a Nicole Neumann

"Qué fuerte llevar a la Justicia a tu propia madre. A veces pasa que repetimos patrones. En el archivo vimos lo que le pasó a Nicole con su mamá. Tuvo una relación muy conflictiva", comenzó su descargo la panelista en Bendita. Y agregó: "A veces queremos despegarnos de eso, hacer todo lo contrario a lo que hizo nuestra mamá, pero nos sale lo mismo. Te vas dando cuenta que te vas transformando en tu mamá".