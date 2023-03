El anuncio de Aníbal Pachano en su cumpleaños: "Les voy a contar"

El coreógrafo Aníbal Pachano hizo una revelación a todos sus seguidores por su cumpleaños y recibió decenas de saludos.

El coreógrafo y mediático Aníbal Pachano sopló las velitas por su cumpleaños número 68 y feliz por estar vivo para celebrar con sus seres queridos, hizo un anuncio que generó una avalancha de saludos y comentarios de sus seguidores. "Festichola", aseveró el otrora jurado del reality Bailando por un sueño (El Trece).

El papá de la actriz Sofía Pachano hizo una flamante aparición en su cuenta de Instagram con un breve y alegre video donde les comunicó a sus seguidores una noticia sobre su porvenir: "Les voy a contar que hoy es mi cumpleaños. Cumplo 68 pirulos y estoy re feliz, en Chile. Así que ahora me voy a festejar, a grabar y después una festichola. Saludos".

Automáticamente, la publicación se lleno de mensajes de saludos para Pachano y no fueron pocos las celebridades que le enviaron su cariño. "Feliz vuelta al sol Aníbal querido !!! Abrazo grande", le escribió el actor Mariano Martínez. Otro de los que lo saludó de manera muy afectuosa fue Nicolás Vázquez, quien está a pocos días de estrenar el musical de Tootsie (película de culto protagonizada por Dustin Hoffman) y le deseó: "Muy feliz cumple Anibal. Lo mejor para vos. Resiliencia pura! Te quiero!". Migue Granados, Marcelo Iripino, Belén Francese, Lourdes Sánchez, Georgina Barbarossa, Adriana Salgueiro y Matilda Blanco fueron algunas de las famosas y famosos que también se sumaron a los mensajes para el siempre polémico artista que anunció su retiro del music hall con su espectáculo Así...vuelvo.

Por qué Pachano se fue del país

Semanas atrás, Pachano visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine) y anunció su salida del país por motivos laborales: "Tengo que empezar a armar la valija porque el lunes me voy a Chile a hacer Así Baila Chile, como jurado. Me llevo todos los trajes". En dicho encuentro, el coreógrafo reveló que llevaría todos sus atuendos al país vecino: "Llevo casi 70 trajes completos, ya armados. Eso viaja como si fuera una carga de una valija".

El papá de Sofía Pachano dio a conocer que el ciclo de televisión del que formará parte le significará dos meses de estadía en el país vecino y solo volverá en abril unos días para hacerse unos estudio médicos. Estefanía Berardi le preguntó al artista cómo se sentía en relación a sus afecciones de salud por un tumor cerebral y soltó: "Muy bien. me mareo un poco, pero ya es parte del circo. El médico me dio permiso para viajar. Me encajo una inyección de heparina y me subo al avión (risas). Si me pasa algo, el doctor me va a comunicar con alguien".