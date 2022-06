La despedida de Aníbal Pachano: por qué se retira del teatro

Aníbal Pachano anunció una triste despedida de los escenarios. El motivo por el que el actor y bailarín se retira del teatro.

Aníbal Pachano compartió una noticia que sus fanáticos todavía no quieren procesar: decidió anunciar su retiro del teatro. El actor y bailarín, quien tuvo un largo recorrido en el mundo del espectáculo, se despide de los escenarios. Pero, ¿cuáles son los motivos por los que tomó la decisión?

Nacido en Tostado (Provincia de Santa Fe), el arquitecto que luego brilló y alcanzó la fama como bailarín, actor, coreógrafo y director teatral le dirá adiós a su etapa como artista en la obra Así Vuelvo, show que será presentado en el Teatro Regina.

La obra de Pachano tendrá un significado muy particular: será una suerte de autobiografía, con artistas de su confianza y cariño que lo interpretarán en diversas etapas de su vida. Todo esto será justamente en una sala muy especial: en la que su madre lo aplaudió por última vez y donde su hija Sofía Pachano jugó desde muy pequeña.

Por qué Pachano se retira del teatro

Antes de subirse a los escenarios por última vez, Pachano dialogó con La Prensa y manifestó los motivos de su adiós al teatro. "Tengo 67 pirulos y ya está. Mi función hoy es ser un creativo, un director; ser escenógrafo, puestista, vestuarista, tanto rubro que cubro que me parece que me va a llenar exactamente igual".

De todos modos, el artista dejó en claro que "eso no significa que no pueda saludar o que no pueda" presentarse "en una apertura, por ejemplo". "Me parece que como bailarín se cumple una etapa porque ya está, no tengo más ganas. No hay mucha más explicación", precisó.

Aníbal Pachano se despide de los escenarios.

¿De qué trata la obra Así Vuelvo? "Es un espectáculo en el que la gente se va ovacionando de pie. Se cerró el círculo perfecto de un espectáculo que tiene que ver un poco con contar la parte más positiva de mi carrera", indicó Aníbal. En tanto, compartió que estará con "una compañía absolutamente joven y talentosa que fue un hallazgo con el casting que hicimos con Georgina Tirotta y Alejandro Lavallén. La verdad que fue impresionante haber encontrado tanto talento, de los que algunos ya conocía, obviamente... pero más allá de eso pasaron por un casting para poder entender cómo se conformaba esta compañía".

