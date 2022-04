El alarmante mensaje de Antonela Roccuzzo a Wanda Nara: "Me escribió por privado"

Antonela Roccuzzo le envió un sorpresivo mensaje a Wanda Nara en medio de los rumores de las peleas entre ambas. Qué fue lo que le dijo.

Los rumores de las peleas entre Wanda Nara y Antonela Roccuzzo aumentaron en los portales argentinos vinculados con la farándula desde que Lionel Messi se fue a PSG (París Saint-Germain), donde es compañero del conflictivo Mauro Icardi. Sin embargo, la hermana de Zaira se encargó de aclarar cómo es el vínculo real con la rosarina.

Teniendo en cuenta que Wanda volvió a la Argentina por motivos comerciales, muchos medios la entrevistaron, entre ellos LAM (América TV). En el diálogo con el programa de televisión de Ángel de Brito, la modelo y representante de 35 años fue contundente con respecto a la relación que mantiene con "Anto", quien curiosamente le envió un mensaje por privado.

Wanda Nara reveló el alarmante mensaje que le mandó Antonela Roccuzo: "Me escribió por privado"

Wanda Nara reconoció que la gran cantidad de notas publicadas por los medios de comunicación influyeron para que Antonela Roccuzz tomara contacto con ella para aclarar la situación. Ante las insistentes preguntas por parte de De Brito y de sus panelistas, a la empresaria no le quedó otra que responder.

Consultada sobre sus supuestos problemas con Antonela, Wanda fue lapidaria: "No sé de dónde salió eso, es un mito. La otra vez que vos dijiste algo, la mujer del jugador me escribió por privado y me dijo que no entendía por qué estaban diciendo eso". "Yo no tengo ningún problema con ninguna mujer de ningún jugador", amplió.

“Con Antonela me llevo re bien. Compartimos los cumpleaños: ella viene a los cumpleaños de mis hijos y yo voy a los de ella. ¡Eso hacemos!”, profundizó la esposa de Icardi para terminar con las versiones sobre esta cuestión. Por último, remarcó que es normal que no haya una amistad ni un vínculo tan fluido entre ambas: “Acompañamos a nuestros maridos y nada más... No es que vamos a comer a un restaurante a la noche, porque no lo hace nadie”.

La foto de Wanda Nara y Antonela Roccuzzo juntas

En diciembre de 2021 se pudo observar la primera imagen de ambas juntas. Es que Nara decidió organizar una lujosa fiesta por el quinto cumpleaños de Isabella Icardi, una de sus hijas. Entonces, con su marido contrataron a una famosa empresa de eventos para que se encargara de la celebración, que tuvo lugar en un exquisito salón de fiestas infantiles de París.

Wanda Nara y Antonela Roccuzzo ya tienen algunas fotos juntas.

En dicha jornada tan especial no solamente estuvieron presentes la familia y el círculo más íntimo de Wanda Nara sino que también fueron invitadas las parejas de algunos de los futbolistas de PSG, entre las cuales se encontraba Antonela Roccuzzo. Allí también festejaron Pilar Rubio (la esposa de Sergio Ramos), Jorgelina Cardoso (la de Ángel Di María), Camila Galante (la de Leandro Paredes) e Isabel Collado (la de Ander Herrera), entre otras.