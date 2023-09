Eduardo Feinmann fue "clonado" y explotó en vivo: "Es un peligro"

El conductor de Radio Mitre vivió una inesperada situación en su programa y no pudo disimular su preocupación. Qué le pasó a Eduardo Feinmann

Eduardo Feinmann vivió una mañana especial en su programa de radio. Además de volver a hablar con Jorge Lanata, quien retomó a sus actividades luego de sus internaciones, el abogado y figura de LN+ también fue sorprendido por sus compañeros con una "clonación".

El conductor de Alguien tiene que decirlo, el ciclo de la primera mañana de Radio Mitre, presentó la clásica sección "El Desembarco", donde famosos llaman para recomendar alguna canción romántica, pero nunca se imaginó lo que iba a escuchar. A través de los auriculares Feinmann comenzó a oír su "propia" voz.

"Buen día, soy Eduardo Feinmann con inteligencia artificial”, se escuchó y el conductor quedó desconcertado. La escena quedó registrada por las cámaras del estudio y se pudo observar como las risas se apoderó por completo de todos los integrantes del programa.

Luego, el doble creado con IA del periodista pidió “un temazo de Bob Marley”, que era “No woman, no cry”. “Lindo tema, me dieron ganas de prender un charuto”, expresó, en referencia a la famosa frase del periodista, para burlarse de la postura anti cannabis del Feinmann.

A continuación, la IA le pidió a todos que “canten, no sean caretas”. De inmediato el conductor, aún impactado con la sorpresa que le preparó la producción, lanzó: “Es un peligro, qué bárbaro”. En ese sentido, destacó la similitud de la voz: “El tono es perfecto”.

Finalmente, antes de cerrar con la sección, el teléfono de “Alguien tiene que decirlo” volvió a sonar, y el clon de Eduardo manifestó: “En realidad, este no es un programa cuadradito y chiquitito, es un programón. Y, si no te gusta, tomate el palo”.

Sabrina Carballo confirmó lo que todos piensan de Feinmann

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas más mediáticos de Argentina, sin embargo, suele mantener bastante hermetismo con respecto a su vida personal. En el último tiempo, habían salido a la luz detalles desconocidos de un supuesta romance con la actriz Sabrina Carballo, quien recientemente salió a hablar y contó lo que nadie sabía del conductor.

En una reciente entrevista con José María Muscari, Carballo se refirió al supuesto romance que mantuvo con Feinmann en 2015. Esta versión salió a la luz durante una entrega de los Martín Fierro de Radio, en donde en medio de una competencia entre el conductor de La Nación+ y Andy Kusnetzoff. En ese momento, Flor de la V deslizó la versión del este romance.

Por este motivo, Sabrina volvió a tocar el tema de estos rumores y contó la verdad. "A Eduardo lo conozco pero no fuimos pareja. Salimos a comer, lo quiero, pero no", reveló la actriz. Luego, sumó: "En realidad no pienso en eso, fluye, pero lo que sí siempre trato es de no hacerlo público nunca hasta que no me queda otra".

No obstante, pese a haber desmentido esta relación, parece que hay fuentes cercanas a los mediáticos que confirmaron el vínculo. Sin ir más lejos, Marcela Tauro hace unos años reveló detalles de los encuentros entre el periodista y la actriz. "Él es muy caballero. Pero no puedo contar cosas porque me va a matar. Pero tiene muchas famosas que no supimos… Cuando salió que estaba con Sabrina, ya habían cortado hace rato. Las mujeres se le enamoran. Lo venían a buscar a la puerta del canal”, aseguró.