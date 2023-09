Jorge Lanata volvió a Radio Mitre tras la internación y confirmó lo que todos piensan: "No hay tiempo"

Jorge Lanata estuvo varios días internado en terapia intensiva y regresó a la radio este lunes 18 de septiembre. Allí dejó un mensaje muy fuerte y profundo.

Jorge Lanata arrastra un historial de problemas de salud muy extenso y nuevas complicaciones lo llevaron a estar internado en terapia intensiva durante dos periodos en los últimos días. El periodista reingresó en el área de cuidados críticos de la Fundación Favaloro a horas de haber recibido el alta, pero consiguió reponerse y este lunes 18 de septiembre volvió a su programa en radio Mitre. En el comienzo del ciclo, el periodista y conductor habló de su situación médica y dejó un profundo mensaje en el que confirmó lo que todos piensan sobre su vida.

Lanata fue internado por primera vez el pasado 23 de agosto debido a un infección urinaria bacteriana que complicó su cuadro de salud, pero tras presentar algunos signos de mejora, consiguió el alta el 12 de septiembre para poder festejar su cumpleaños en su casa y en compañía de la familia. No obstante, cerca de la medianoche volvió a descompensarse y tuvo que volver a la clínica de la fundación Favaloro para seguir internado el mismo día que cumplía 63 años.

"El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el Sr. Jorge Ernesto Lanata reingresó a la institución con un cuadro febril", detallaron en ese momento el jefe de la Unidad Renal Pablo Raffaele y el director médico Matías Fosco en un comunicado. Por aquel entonces, los médicos indicaron que se le realizarían "los estudios correspondientes, siendo necesaria su permanencia en el Hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico que se determine". Su estado de salud mejoró y el pasado sábado 16 de septiembre recibió nuevamente el alta y volvió a su casa.

Contrariamente a lo que muchos pensaban, Lanata no se quedó en su casa haciendo reposo y regresó a radio Mitre este mismo lunes. En principio, realizó el pase habitual con Eduardo Feinmann, quien destacó que lo "extrañó" mucho. Luego, ante la pregunta de su colega, Lanata contestó que está "bien" aunque "muy cansado" y aclaró que estuvo verdaderamente "complicado". En ese contexto, Lanata también confirmó que tuvo un "shock séptico" y que estuvo sedado en algunos períodos, en tanto que se lo escuchó con algunas complicaciones en el habla. "De las últimas veces en las cuales yo estuve internado, creo que esta fue la primera peor o la segunda peor", insistió el periodista.

Lanata reveló también que "en un momento" estuvo "asustado", sobre todo en los momentos de incertidumbre sobre su vida. "En los momentos que decís '¿y esto cómo sigue? ¿sigo? Es raro", reflexionó un tanto consternado el periodista. Y luego confirmó lo que todos pensaban de su delicada situación de salud. "Mi mensaje universal después de todo esto es: 'Garchen todo lo que puedan'. Estoy hablando en serio, quiéranse, no pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie, pero no es un discurso hippie, es así. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo".

"Es la vida y la muerte, así de simple. Decís 'no puede ser' y sí, es eso. Menos planes, chicos, menos planes. Hagamos menos planes. Es lo que a mí, por lo menos, me quedó de estos días. Hagamos menos planes y démosle para adelante", concluyó.

La salud de Jorge Lanata: ¿Qué le pasa al periodista?

Jorge Lanata lleva varios años de vida con complicaciones de salud y varias internaciones, incluso en terapia intensiva. En 2015, el periodista consiguió realizarse un trasplante renal, luego de años en los que debió someterse al proceso de diálisis periódicamente. Sin embargo, en 2019 volvió a presentar complicaciones y pasó dos meses internado en el Sanatorio Fleni como consecuencia de una fractura de una vértebra lumbar. En 2020, Lanata decidió viajar a Estados Unidos para pasar por el quirófano y someterse a una cirugía con especialistas muy destacados. Ya en 2021, durante la pandemia de coronavirus, viajó a Miami para vacunarse rápidamente, aunque el mismo año terminó en un hospital por una infección urinaria. En tanto que poco tiempo después se le realizó un procedimiento laparoscópico en la Fundación Favaloro. Nuevamente este año debió pasar por el centro de salud debido a otra infección urinaria.