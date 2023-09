La salud de Jorge Lanata: cómo evoluciona tras su ingreso a terapia intensiva

Los médicos de Jorge Lanata informaron que el periodista fue dado de alta una vez más, después de semanas en terapia intensiva.

Jorge Lanata es uno de los periodistas y conductores de radio y televisión más famosos del país, quien durante los últimos días debió ser internado de urgencia. Si bien esta no es la primera vez que esto le sucede, esta vez su salud estuvo más comprometido que nunca. A pesar de que le habían dado el alta, su cuadro empeoró y los médicos volvieron a ingresarlo a terapia intensiva. En las últimas horas, se supo que se recuperó de manera exitosa y que le dieron el alta por segunda vez.

Tras varios días internado en la unidad de cuidados intensivos de Fundación Favaloro, el conductor de Radio Mitre tuvo una rápida evolución y los médicos le dieron el alta este sábado 16 de septiembre de 2023. A partir de ahora, deberá continuar con cuidados especiales en su hogar, haciendo reposo y atendiendo a las indicaciones de los profesionales.

La noticia fue confirmada por la periodista Cecilia Martí en TN Fin de Semana. “Es una buena noticia después de una reinternación que había tenido esta semana. Recordemos que el lunes había tenido el alta después de 19 días. Y como frente a una infección que no se sabía muy bien a qué se debía había levantado fiebre, se decidió que volviera a internarse”, refrescó la columnista.

Y remarcó que "era justo el día de su cumpleaños, pero, por precaución, lo mejor era que estuviera monitoreado, así que volvió a internarse". "Pero ya en el día de hoy tuvo el alta, va a estar en reposo hasta el próximo lunes. Pero conociéndolo, sabemos que en cualquier momento va a empezar con todas sus actividades en la radio y en su programa de televisión”, concluyó Martí.

La palabra de Ángel de Brito sobre la salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata fue internado por primera vez debido a una infección urinaria. Días después, tuvo un cuadro febril y volvió a ser hospitalizado. "Lo internaron en el Favaloro. Está en terapia intensiva haciéndole estudios y chequeos médicos varios", informaron en el programa de televisión Bien de Mañana (El Trece). Más tarde, Ángel de Brito reveló: "Lo que me cuentan puntualmente los médicos es que es una infección urinaria complicada, considerando todos los antecedentes de este paciente. Un paciente complejo para tratar por las múltiples patologías. Está internado en terapia intensiva".

En este sentido, explicó que lo grave de estos cuadros infecciosos es la sepsis, lo cual conduce a una falla multiorgánica. "Por eso hay que meter máquina, para decirlo de alguna manera, para tratar de sacarlo de este cuadro", enfatizó. Con respecto a su alimentación, aseguró que "es un buen paciente" y que come sano, pero que el problema central es su adicción al tabaco.

"Fuma, pero hemos ido a comer con él y no come tanto. Yo la verdad es que socialmente he compartido con Jorge muchas comidas y nunca lo vi comer desesperadamente. Cuando vas a la casa él no come la entrada y el postre. No toma alcohol, lo mata el cigarrillo. Jorge se ha internado un millón de veces y un millón de veces ha salido, quizás es una más de éstas", concluyó.