Sabrina Carballo confirmó lo que todos piensan de Feinmann: "Lo quiero, pero no"

La reconocida actriz rompió el silencio y contó la verdad detrás del vínculo que mantiene con el periodista.

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas más mediáticos de Argentina, sin embargo, suele mantener bastante hermetismo con respecto a su vida personal. En el último tiempo, habían salido a la luz detalles desconocidos de un supuesta romance con la actriz Sabrina Carballo, quien recientemente salió a hablar y contó lo que nadie sabía de Feinmann.

En una reciente entrevista con José María Muscari, Carballo se refirió al supuesto romance que mantuvo con Feinmann en 2015. Esta versión salió a la luz durante una entrega de los Martín Fierro de Radio, en donde en medio de una competencia entre el conductor de La Nación+ y Andy Kusnetzoff. En ese momento, Flor de la V deslizó la versión del este romance.

Por este motivo, Sabrina volvió a tocar el tema de estos rumores y contó la verdad. "A Eduardo lo conozco pero no fuimos pareja. Salimos a comer, lo quiero, pero no", reveló la actriz. Luego, sumó: "En realidad no pienso en eso, fluye, pero lo que sí siempre trato es de no hacerlo público nunca hasta que no me queda otra".

Sin embargo, pese a haber desmentido esta relación, parece que hay fuentes cercanas a los mediáticos que confirmaron este vínculo. Sin ir más lejos, Marcela Tauro hace unos años reveló detalles de los encuentros entre el periodista y la actriz. "Él es muy caballero. Pero no puedo contar cosas porque me va a matar. Pero tiene muchas famosas que no supimos… Cuando salió que estaba con Sabrina, ya habían cortado hace rato. Las mujeres se le enamoran. Lo venían a buscar a la puerta del canal”, aseguró.

La foto que le tomaron a Eduardo Feinmann y Sabrina Carballo en 2015.

La violenta amenaza que se filtró de Feinmann en defensa de Milei: "Cagón"

Eduardo Feinmann lanzó una serie de comentarios violentos hacia una persona que no es conocida en el mundo de la televisión, situación por la cual fue expuesto en las redes sociales. El periodista que trabaja en LN+ le mandó un mensaje por privado a un joven que se volvió viral en los últimos días y lo amenazó.

"Lo pelotudo que sos no tiene nombre. La Argentina no está para jodas, mamarracho", le escribió Feinmann a Jeremías Madrazo, el influencer que creó el índice "café y dos medialunas" en diferentes establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y se burló de la propuesta de dolarización de Javier Milei en un móvil de Arriba Argentinos, el noticiero matutino de El Trece. El conductor se comunicó con él de manera violenta y es por eso que Madrazzo lo expuso a través de su cuenta de Twitter.

"Te quiero Edu, sin ironías. Cada cual juega sus cartas", respondió el joven, mientras que Feinmann siguió atacándolo: "Tus cartas son de un pelotudo que se cree picante". La conversación no quedó ahí, ya que Jeremías no se quedó callado defendiéndose de estos comentarios inesperados.

"No me creo picante, uso la memética. Si no la entendés es una cuestión generacional. Cuando quieras me invitás y te explico, pero esta de insultar por privado me parece de cagón", soltó Jeremías en referencia al momento que protagonizó en El Trece. Cuando ambos se dispusieron a terminar la charla tensa, Feinmann lanzó una amenaza que generó repudio en las redes. "Publicaré tus cosas privadas. Abrazo", sentenció el periodista.