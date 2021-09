L-Gante le explicó en vivo a Eduardo Feinmann qué es estar "careta"

L-Gante visitó LN+ y le explicó a Eduardo Feinmann algunos conceptos cannábicos que suele utilizar en su vida diaria.

L-Gante finalmente visitó los estudios de LN+ y le explicó a Eduardo Feinmann qué es estar "careta". El cantante había dejado plantado al periodista la semana pasada y le había prometido que este miércoles no faltaría al Noticiero de LN+, algo que terminó cumpliendo. Fiel a su estilo, Feinmann quiso saber si su invitado había fumado marihuana antes de la entrevista y se lo preguntó directamente.

Desde que L-Gante volvió al país después de su gira por España y México, el cantante de cumbia más importante del momento no para. Además de visitar La Academia de Showmatch, el músico cumplió con lo que le había prometido el viernes pasado a Eduardo Feinmann y pasó por los estudios de LN+ para charlar "de todo" con el periodista.

"Para venir acá, ¿te fumaste un charuto, un porro?", le preguntó directamente Eduardo Feinmann a Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. El cantante reconoció que solo había fumado una pitada mientras estaba en el auto. "Tomá, no quiero fumar, quiero estar careta con Feinmann", contó el mismo L-Gante que le dijo a sus acompañantes mientras se dirigía al estudio de LN+. El comentario provocó la carcajada del periodista, que quiso saber si él era "un careta".

"No, no, 'careta' se le dice a cuando estás sin haber fumado", le explicó el cantante de forma didáctica. "Hoy no fumé en el día, hoy estuve 'careta'", ejemplificó L-Gante. Intentando probar él mismo el léxico aprendido, Feinmann aseguró: "Yo estoy siempre 'careta'". Pero eso no fue todo para el periodista, ya que decidió mandar al frente a un colega del canal. "Joni Viale está siempre 'careta'", agregó Eduardo Feinmann ante la sorpresa de L-Gante, que quiso saber si el hijo de Mauro tampoco fumaba o tomaba alcohol. Cuando el periodista contestó que su compañero no consumía sustancias, el cantante confirmó: "Entonces sí".

L-Gante criticó a Vidal por sus declaraciones sobre la legalización de la marihuana

En una entrevista publicada en las últimas horas, María Eugenia Vidal dejó declaraciones polémicas sobre la legalización de la marihuana y L-Gante apuntó contra la ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires. "Para mí está de más decir la ubicación, porque un narco puede estar en cualquier lado", opinó con respeto y mucha lógica el cantante de cumbia. "El problema es el tráfico, entonces confunden y envuelven las cosas", agregó L-Gante sobre las palabras de Vidal respecto a la marihuana y la legalización.