Se terminó: dos famosas amigas de la farándula se pelearon a muerte.

Una amistad que parecía inquebrantable llegó inesperadamente a su fin. Se trata de dos reconocidas figuras de la farándula nacional, quienes compartieron más de tres décadas de compañerismo, afecto y apoyo mutuo, tanto en los escenarios como en la vida personal. El quiebre sorprendió no solo por su brusquedad, sino también por el hermetismo en torno a las causas que lo provocaron.

Las protagonistas de este distanciamiento son Carmen Barbieri y Sandra Domínguez, dos mujeres que construyeron una relación sólida a lo largo de más de 30 años. Sin embargo, según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, todo habría terminado de forma tajante hace dos meses. “Está todo bastante mal”, aseguró, y relató que Carmen decidió cortar todo contacto con Sandra al bloquearla de WhatsApp. Desde entonces, la relación quedó completamente interrumpida.

Carmen Barbieri y Sandra Domínguez dejaron de ser amigas.

Lo más llamativo de esta ruptura es que no hay una explicación concreta que justifique semejante decisión. “Lo peor es que no hubo una razón clara que yo pueda contar, porque al menos Sandra no sabe por qué pasó esto”, explicó Etchegoyen, dejando entrever que una de las partes involucradas sigue desconcertada por lo sucedido.

Durante años, Carmen y Sandra fueron vistas como un ejemplo de amistad duradera dentro de un medio donde los vínculos suelen ser efímeros. Compartieron momentos felices, atravesaron situaciones difíciles juntas y siempre se mostraron cercanas, tanto en lo profesional como en lo personal. Por eso, el repentino quiebre generó sorpresa e incluso tristeza en el entorno de ambas.

Cómo fueron las semanas previas al distanciamiento entre Carmen Barbieri y Sandra Domínguez

Cabe recordar que, semanas antes de la ruptura, Carmen Barbieri fue internada de urgencia en la Clínica Zabala por un fuerte dolor en el pecho. Aunque esta situación encendió las alarmas, ella misma se encargó de tranquilizar a sus seguidores tras recibir el alta. “Me hicieron millones de estudios, pero no encontraron nada. Me dijeron: ‘No te podemos decir lo que tuviste, pero sí lo que no tuviste’. No tuve un infarto, ni grande ni chiquito”, explicó con humor y alivio.

La preocupación inicial había comenzado cuando la exvedette experimentó fuertes dolores en el pecho que la despertaron a las cinco de la mañana mientras dormía en su casa. “Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho y me faltaba el aire. Después me dormí, pero a las nueve volvió el dolor”, relató. Ante el susto, llamó a su secretaria y amiga Melanie para que la llevara de inmediato al médico.

Por ahora, todo indica que el distanciamiento Entre Carmen Barbieri y Sandra Domínguez es definitivo: La Leona habría bloqueado a su (ex) amiga de WhatsApp y las redes sociales. “Veremos si en algún momento aparece una explicación, pero la relación se rompió hace poco y parece no tener retorno”, concluyó Etchegoyen. Así, una de las amistades más emblemáticas del mundo del espectáculo llega a su fin en medio del misterio, dejando una historia inconclusa y muchas preguntas sin responder.