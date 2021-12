Diego Lagomarsino rompió el silencio sobre los rumores de romance con Silvia Süller

Diego Lagomarsino habló con El Destape Web sobre los rumores de romance con Silvia Süller.

Una foto de Silvia Süller y Diego Lagomarsino juntos despertó fuertes rumores de romance, justo un tiempo después de la separación de ella de su pareja más reciente, el uruguayo Martín Lema. Ahora, el técnico informático habló con El Destape Web y contó su verdad.

El que lanzó la primicia fue Juan Etchegoyen en Mitre Live y a través de sus redes sociales, en las que publicó una foto exclusiva Süller al lado de Lagomarsino. De acuerdo con esta versión, ella le habría pedido ayuda para solucionar un tema personal y “pegaron onda”, según las palabras del periodista.

“Tremenda esta información, me lo contaron hace un ratito y tengo una fotito como prueba para mostrarles que estuvieron juntos por lo menos. Se ofreció a ayudarla por un tema personal y pegaron onda. Cuando ella lo ve, se sorprende y ella estaría enganchada amorosamente”, relató Etchegoyen.

Ahora, Lagomarsino negó todos los rumores y explicó que la diva acudió a él porque había perdido su celular y necesitaba ayuda para recuperar su cuenta de correo electrónico. “Perdió un celular e intenté recuperarle la cuenta de Gmail. Me contactó por medio de un abogado. Lamentablemente, no siempre es posible recuperar las cuentas”, comenzó.

En el caso de Silvia, no fue posible recuperar sus datos. “Me contactan un montón de personas por estos temas. A muchos pude ayudar y lamentablemente con otras no se pudo”, señaló. “¿Romance? No señor. Es un tema laboral. Menos mal que no me inventan una relación con cada persona que me contacta”, cerró.

¿Qué dijeron en Mitre Live sobre los rumores de romance entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino?

“Ustedes recordarán que a Silvia se le había perdido un celular en un taxi y ella de manera desesperada les pidió a sus seguidores que la ayudaran. ¿Quién apareció en la casa para resolverle este problema? El señor Diego Lagomarsino. Tengo detalles de esta situación: cuando ella lo ve, se sorprende y ella estaría enganchada amorosamente”, había adelantado el periodista.

“Diego Lagomarsino es el perito informático que durante tanto tiempo colaboró con Alberto Nisman, el recordado fiscal en la causa AMIA. Ustedes ya saben toda la historia. Ahí lo ven a Silvia y a Diego muy sonrientes, disfrutando de un momento, los dos con lentes y mirando a cámara”, detalló.

Además, también se rumoreó sobre conversaciones supuestamente filtradas entre ambos. “Hay chats donde se maneja el doble sentido y que se re divirtieron cuando estuvieron juntos. La relación creció tanto que no paran de escribirse. Silvia quedó sorprendida por Diego Lagomarsino y por lo bueno que es el perito informático”.