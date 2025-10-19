Daniela Celis respondió a los dichos de Martín Cirio sobre Thiago: "Lo vi".

Martín Cirio quedó en el ojo de la polémica nuevamente, luego de sus cuestionables comentarios sobre la apariencia de Thiago Medina, quien salió recientemente de estar en terapia intensiva producto del accidente en moto que sufrió. "Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto, pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo", lanzó.

"Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía. ¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?", concluyó, en dichos que no cayeron para nada bien en las redes sociales y volvieron a poner en tela de juicio su nivel de llegada mediática.

La respuesta de Daniela a Martín Cirio

Sobre este aspecto fue consultada Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, en Los Profesionales de Siempre (El Nueve). "Lo vi, enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros y nos pidió disculpas", reveló la exparticipante de Gran Hermano, certamen donde conoció al papá de Aimé y Laia.

"Nos dijo que fue con humor, que él habla así de esa manera, entendemos también el humor de él, he ido a varios de sus streams. Le respondimos bien, nos gustó la actitud de las disculpas", añadió la mujer. Además, explicó que Thiago tampoco le dio mucha importancia: "De hecho cuando me llama y me manda mensajito pidiéndome perdón, le cuento a Thiago la situación porque no estaba ni enterado".

Daniela y Thiago junto a sus hijas, Laia y Aimé.

Finalmente, respecto a la salud del ex "hermanito", explicó: "Thiago está queriendo estar bien y preocupado pro poder hacerle upa a las nenas. Él quiere estar con sus hijas y poder estar fuerte, es su único objetivo. Él volvió a vivir".