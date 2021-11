Daniel Osvaldo disparó contra Nicki Nicole por su crítica a Maradona: "Esa chica"

Daniel Osvaldo apuntó durísimo contra Nicki Nicole por sus críticas a Diego Maradona y la ninguneó.

Daniel Osvaldo se sumó a las críticas contra Nicki Nicole por sus duras palabras contra Diego Maradona. "Por ahí esa chica no sabe quién fue Diego", analizó en diálogo con un medio cordobés la pareja de Gianinna Maradona, quien también había disparado con todo contra la trapera rosarina. Nicki Nicole fue muy criticada en redes sociales por su declaración sobre el Diez y hasta fue "cancelada", algo que también ocurrió con Duki, que salió a defender a su colega.

Nicki Nicole volvió a ser tendencia hace solo unas semanas y no fue por una canción o premio nuevo, sino por sus declaraciones en una entrevista con el diario El País de España. Además de hablar de los temas más diversos, la rapera rosarina fue consultada para saber qué opinaba de Diego Maradona, al que la misma entrevistadora calificó de "maltratador". Nicki aseguró que no era "su fan" y que le parecía "controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta". "¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", cerró la rapera, sin prever el escándalo que generarían sus palabras.

Primero llegaron las críticas en las redes sociales, donde rápidamente "cancelaron" a la cantante, pese a la defensa de Duki, su colega. Entre los que apuntaron contra Nicki también estuvo Gianinna Maradona, que disparó con todo: "Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune". En las últimas horas, quien se sumó a las críticas fue Daniel Osvaldo, pareja de Gianinna y fiel defensor del fallecido astro mundial.

"Yo creo que por ahí esa chica ni siquiera sabe quién fue Maradona", comenzó asegurando Osvaldo en diálogo con Seguimos (El Doce). "Maradona fue quien nos hizo conocidos en todo el mundo, el más argentino de todos", agregó el exfutbolista sobre quien hubiese sido su suegro. Para cerrar, Daniel Osvaldo reflexionó sobre cómo fue la vida de Diego Maradona: "Es difícil bancar todo, le hicieron la vida imposible a Diego. Se metieron en su vida, no lo dejaron ni un segundo. Todo el mundo opinó, es muy difícil así estar bancando todo el tiempo que estén juzgando".

La defensa de Gianinna Maradona a su padre tras las críticas de Nicki Nicole

Gianinna Maradona decidió dar algunos likes en Twitter para responder a la cantante Nicki Nicole, quien le quitó relevancia a la figura de Maradona como personalidad popular argentina. "Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune" y "Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra Diego Armando Maradona", con los mensajes que la hija del 10 likeó.