Coco Sily decidió contar lo que pasó con Edith Hermida en un hotel: "¿Te acordás?"

Coco Sily decidió contar lo que nadie sabía sobre Edith Hermida. Qué dijo el humorista sobre la panelista y co-conductora de Bendita TV.

Coco Sily es uno de los grandes humoristas argentinos, y también fue uno de los ganadores de la noche de los Martín Fierro 2023 al obtener una estatuilla con su programa Noche de Mente. A su vez, fue noticia por contar lo que nadie sabía sobre Edith Hermida luego de la fiesta que se desarrolló en el hotel Hilton de Puerto Madero.

Tanto Edith Hermida como Coco Sily se cruzaron en el lobby del hotel, donde se quedaron a dormir luego de la fiesta de los Martín Fierro 2023. El momento fue televisado por A la Barbarossa en Telefe, quien con Robertito Funes Ugarte como movilero transmitió el divertido cruce entre los protagonistas.

"Esta se fue de fiesta. ¿Querés que te cuente todo lo que dijiste o te acordás de todo?", expresó Coco Sily, ante la mirada atónita de Edith Hermida que estaba por retirarse del recinto. En ese momento, la panelista de Bendita exclamó: "No, no. Me acuerdo de todo. (Any Ventura y Maglietti) me dejaron sola en la habitación. Son dos amargas, la única que se quedó fui yo".

Lejos de quedarse callado, Coco Sily retrucó con una frase demoledora: "Pero vos estabas corriendo por los pasillos desnuda, lo vi yo". Tras esto, las risas en el móvil desde el hotel Hilton y en el estudio de A la Barbarossa se multiplicaron, confirmando que sólo se trató de un ida y vuelta irónico y carente de veracidad.

Coco Sily, sobre su relación con Caramelito Carrizo

"Fue muy hermoso lo que nos pasó. Ella vino a Noche de mente como invitada, nos pusimos a charlar. Nos conocíamos obviamente pero no éramos amigos, solo del medio, de vernos. Yo respetaba mucho su última etapa periodística que me había llamado mucho la atención lo bien que laburaba", relató el conductor radial que asistió a la gala de los MF acompañado por Carrizo, sobre su situación sentimental.

A su vez, Coco Sily agregó cómo fue la primera vez que fue a cenar con su actual pareja, Cecilia "Caramelito" Carrizo: "Yo estoy dirigiendo esta radio que se llama Extra, tengo un programa, pero a la vez la programo. Le ofrecí hacer algo como ‘su regreso’, así que vino a la radio. Enseguida lo arreglamos, firmamos contrato y yo me morí. Le escribí y le dije: ‘mirá, si tenés ganas cenemos’ y ella me contesto que sí y a partir de ahí empezó todo".