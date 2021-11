Benjamín Vicuña, cerca del entorno de Marcelo Tinelli: "Totalmente embobado"

Contundente información luego de la separación de Benjamín Vicuña y La China Suárez. ¿Qué es lo que une al actor chileno con Marcelo Tinelli?

Benjamín Vicuña fue uno de los protagonistas del año luego de su escandalosa separación de María Eugenia "La China" Suárez. Sin embargo, quedó en un segundo plano luego del supuesto affaire entre su expareja y el futbolista Mauro Icardi. Al menos, hasta las últimas horas. ¿Qué fue lo que pasó con el chileno?

Según manifestaron en Papparazzi, Benjamín Vicuña está muy cerca del entorno de Marcelo Tinelli. Al parecer, el trasandino se encuentra saliendo con Romina Pigretti, amiga de Mica Tinelli y una de las dueñas de Ginebra. Esta es la marca de indumentaria que lleva adelante junto a la hija del histórico conductor de televisión.

"Está totalmente enloquecido con Romina, maravillado y embobado”, aseguraron sobre el actual vínculo de Benjamín Vicuña con una de las mejores amigas de Mica Tinelli. Así las cosas, el exmarido de Pampita y quien supo ser pareja de "La China Suárez" rehace su vida cerca del entorno de "El Cabezón".

El calvario de un nene que fue a lo de Tinelli: "Acostumbrado a las palizas"

Corría el año 1998 cuando Federico Tineo decidió plantarse ante Marcelo Tinelli y asegurarle que era hincha de Platense. En el afán de convertir a los chicos en seguidores de San Lorenzo, "El Cabezón" los tentaba con helado y muñecos de regalo. Sin embargo, este supuesto "Calamar" se puso firme. ¿Por qué supuesto? Porque, años después, y con 28 años, decidió contar la verdad detrás de ese momento viral.

"Ese nene soy yo, y cada vez que veo el video me angustia mucho. No quería ser de Platense, yo quería ser de River. Pero sabía que eso podía traerme un gravísimo problema con mi viejo. Entonces no me quedó otra que resignar el helado y los muñecos que me ofrecía Tinelli", manifestó Federico Tineo mediante Twitter.

Asegurando haber estado "acostumbrado a las palizas" por parte de su padre, quien no concebía que fuese de otro club que no sea platense, el joven agregó: "Me acuerdo a la perfección como si hubiese sido ayer ese momento. De terminar de rechazar el helado y mirar a mi viejo como preguntándole '¿estuve bien?'".