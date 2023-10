Baby Etchecopar advirtió qué va a pasar si gana Milei: "Neonazis"

La durísima acusación de Baby Etchecopar contra Javier Milei. El conductor radial había tratado de trastornado al candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Baby Etchecopar cruzó a Javier Milei con una grave acusación. Tras haber manifestado su preocupación por un eventual triunfo del candidato presidencial de La Libertad Avanza y pedir que "voten por Sergio Massa", el conductor radial tuvo un infernal fin de semana por el acoso que recibió de parte de los seguidores del diputado libertario.

"El fin de semana me volvieron puto, puto y loco. El viernes yo acá hice un comentario sobre la actitud de Javier Milei con una compañera y dije que está trastornado", inició Baby su descargo radial. "Javier tiene esas alteraciones, que parece esos perros que son buenos y cuando los tocas te tiran el mordiscón. Entonces dije, este chico está un poco alterado, a mi me da miedo como presidente. Voten a Massa, que se yo", continuó.

Ese comentario generó gran revuelo en las redes sociales, por lo que el mismo viernes Etchecopar salió a aclarar que el votará por Patricia Bullrich. Pero no se imaginó que esa explicación le generaría un nuevo dolor de cabeza. "Pero no dije vayan a votar a Massa, yo voy a votar a Bullrich y me pareció desleal decir voten a Bullrich", sostuvo el conductor de A24.

"Entonces empiezan los trolls de Milei: 'Estás pegándole a Javier para que voten a Bullrich'. Por eso, Milei, estás desquiciado. Esos chicos trolls que esperando que uno diga una palabra para matarte en las redes son los que hacen que te tenga terror," añadió en su programa Baby en el medio. "Porque si vos llegas a ganar, los periodistas no vamos a poder hablar porque nos van a destrozar", subrayó.

"Porque vos venís con un régimen autoritario que no me gusta. El otro día hablé con el jefe de los trolls tuyos (Fernando Cerimedo), que antes trabajó para Bullrich, y me dijo: 'yo te quiero decir que nosotros no te pegamos, son ellos que se cortan solos'", reveló sobre la charla que tuvo con el cerebro comunicacional de Javier Milei. El consultor y empresario de medios es además el encargado tecnológico y coordinar del reclutamiento de fiscalización de La Libertad Avanza.

"Si no podés controlar a los pendejos estos, que les diste autoridad, no me gustaría que cuando vos ganes salgan a cagar a trompadas o matar periodistas porque son incontrolables", remarcó Baby y cerró: "¿Sabés quién eran así de incontrolables? Los neonazis y los skinheads, que creo que tenés bastantes adentro de tus filas".

El insólito comunicado de Baby Etchecopar tras pedir que voten a Massa

Baby Etchecopar reapareció en sus redes con un furioso video donde salió a explicar sus declaraciones radiales en torno a "llamar a votar" a Sergio Massa en las elecciones presidenciales 2023 y se contradijo con su discurso inicial. "Tengo que salir a explicar las boludeces", reaccionó indignado.

"Hasta ahora eran nada más que ignorantes, ahora son también infantiles y tengo que salir a explicar las boludeces. Hoy en la radio yo dije 'ante la agresión de Milei a una compañera de La Nación lo veo desquiciado. Si quiere vote a Massa, yo creo que el chico (Milei) no está bien'. Yo no voy a votar a Massa, a ver si les queda claro, no voy a votar a Milei", sentenció el periodista en un video de no más de un minuto que no tardó en viralizarse.

Acto seguido, Etchecopar reveló a quién votará en las próximas elecciones presidenciales: "Voy a votar a Bullrich, con las dos manos. Publicaron que yo dije 'no vote a Bullrich, vote a Massa'. Es verdad, yo no estoy influyendo en su voto...vote a Massa si quiere, pero ojo con el chico (Milei) que no está bien. Esa era mi explicación, ¿les sirve o se las traduzco al latín?".