El insólito comunicado de Baby Etchecopar tras pedir que voten a Massa

El periodista Baby Etchecopar se mostró furioso y salió a explicar sus dichos sobre salir a votar a Sergio Massa en las elecciones, contradiciendo su discurso inicial.

Baby Etchecopar reapareció en sus redes con un furioso video donde salió a explicar sus declaraciones radiales en torno a "llamar a votar" a Sergio Massa en las elecciones presidenciales 2023 y se contradijo con su discurso inicial. "Tengo que salir a explicar las boludeces", reaccionó indignado.

"Hasta ahora eran nada más que ignorantes, ahora son también infantiles y tengo que salir a explicar las boludeces. Hoy en la radio yo dije 'ante la agresión de Milei a una compañera de La Nación lo veo desquiciado. Si quiere vote a Massa, yo creo que el chico (Milei) no está bien'. Yo no voy a votar a Massa, a ver si les queda claro, no voy a votar a Milei", sentenció el periodista en un video de no más de un minuto que no tardó en viralizarse.

Acto seguido, Etchecopar reveló a quién votará en las próximas elecciones presidenciales: "Voy a votar a Bullrich, con las dos manos. Publicaron que yo dije 'no vote a Bullrich, vote a Massa'. Es verdad, yo no estoy influyendo en su voto...vote a Massa si quiere, pero ojo con el chico (Milei) que no está bien. Esa era mi explicación, ¿les sirve o se las traduzco al latín?".

Las declaraciones de Baby sobre votar a Massa

"Va a ser un desastre, la gente no entiende. Va a ser un desastre", aventuró el polémico periodista sobre un posible gobierno de Javier Milei. Pero lo más sorprendente llegó a continuación, con el llamamiento de Baby Etchecopar para las próximas elecciones: "Yo a esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich, voten a Massa. Mirá lo que te llego a decir". "Pero Milei está desquiciado, porque no tienen estructura. Están a los bolsazos", cerró el conductor de Baby en el medio, sorprendiendo tanto a sus compañeros en el piso como a miles de usuarios de redes sociales, que hicieron virales inmediatamente las inesperadas declaraciones del periodista opositor.