Alerta: Aníbal Pachano se contagió de COVID-19.

El coreógrafo, bailarín y director teatral Aníbal Pachano dio positivo de coronavirus y hay temor entre sus colegas ya que es paciente de riesgo. La noticia fue confirmada por el mismo Aníbal, que se estaba preparando para formar parte del reality de El Trece "Corte y confección", versión famosos.

Al aire de su programa de radio, Pachano dio la noticia luego de haber estado la semana pasada en Villa Carlos Paz en uno de los hoteles que tiene el marido de Virginia Gallardo. Recién el viernes volvió a Buenos Aires para palpitar la semana final de "MasterChef Celebrity", en donde participa su hija Sofía.

Según comentó Pablo Layus en "Informados de Todo" (América TV), el papá de Sofía avisó este miércoles a sus compañeros que había sentido una molestia, como si se hubiera insolado, aunque no había tomado sol. Además, en el programa especificaron que Pachano es un paciente de riesgo no solo por su edad, sino porque se encuentra bajo tratamiento oncológico, dado que años atrás fue diagnosticado con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro.

"No quiere hablar porque no quiere opacar el gran momento que está viviendo Sofía. Nico, no quiero hacer un circo de todo esto. Estoy muy bien. La noticia la filtro una 'naboileti'", aseguró Aníbal, en un mensaje de WhatsApp que se leyó en el programa "Cortá por Lozano" (Telefe).

"Me hacía la macumba": la confesión de Aníbal Pachano sobre Graciela Alfano

Semanas atrás, Pachano estuvo invitado al magazine "Flor de equipo" (Telefe) el coreógrafo Aníbal Pachano se sometió al "Cuestionario intragable" de Florencia Peña y, para sortear la degustación de platos vomitivos, tuvo que contestar algunas preguntas filosas. Dispuesto a todo, el papá de Sofía Pachano habló de su enemistad con Graciela Alfano y disparó: "Me hacía la macumba".

“¿Qué maldad le hiciste a una persona sin que ésta se entere?”, preguntó Flor Peña a un Pachano dubitativo. De no responder la pregunta, el mediático tenía que comer "resto de cumpleañitos con baba de niño", preparación que tenía bebida cola, chizitos y palitos licuados. "Debo haber hecho varias", respondió el coreógrafo, sin querer revelar nada.

Cómplice, Peña pidió ayuda a Marcelo Polino: "A ver 0-800 Polino ayuda". Entre risas, el periodista de espectáculos respondió por Pachano y soltó: "Graciela Alfano". "Sí, alguien que conocemos muy bien todos", comentó Pachano tentado.

"Me la pasaba pensando que hacerle. No la quiero nada. Si la veo por la calle la saludo, pero no la quiero. Me hacía macumbas y me tiraba bombitas de olor. Estaba más loca que un plumero", confesó Pachano.