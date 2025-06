Alfredo Casero contó un inesperado episodio con Benjamín Vicuña: "No se debe acordar".

Alfredo Casero volvió a dar que hablar con una de sus anécdotas tan desopilantes como inesperadas. En una reciente entrevista con Infobae, el actor y humorista contó, entre risas y con su característico tono irónico, que Benjamín Vicuña habría intentado seducir a una de sus novias durante una época de rodaje compartido.

"Trabajé con él, sí. Es medio mirón. Yo tenía una novia en ese entonces… y sí, es medio mirón", lanzó Casero, sin filtro, al recordar la convivencia profesional con el galán chileno en Los exitosos Pells, la comedia de Telefe que se emitió en 2008. Según relató, el episodio ocurrió durante ese rodaje: “Yo estaba con una chica, que era mi novia, muy linda, y él iba a hacerse el galán. ‘Hola, ¿qué tal?’, le decía. Ni se debe acordar”, comentó entre carcajadas, sin revelar la identidad de la mujer en cuestión ni mostrar resentimiento alguno.

Fiel a su estilo irreverente, Casero también se encargó de aclarar que no guarda rencores y hasta elogió a Vicuña por su sentido del humor: “Yo lo quiero. Es muy gracioso. Imita muy bien el sonido que hacen los cerdos. Pega gritos como los cerdos... es muy divertido”, remató, fiel a su estilo provocador. Aunque Benjamín Vicuña no se pronunció sobre la historia, la anécdota reavivó su fama de conquistador, una etiqueta que lo persigue desde hace años gracias a sus romances con figuras como Pampita Ardohain y la China Suárez.

Quién lo engañó: Benjamín Vicuña confesó que le fueron infiel

Benjamín Vicuña habló sin rodeos sobre las infidelidades que marcaron su vida y sorprendió con sus confesiones. En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el actor chileno de 46 años admitió haber sido infiel y también haber perdonado engaños en sus relaciones pasadas. “Fui infiel y también perdoné infidelidades; pasé ambas, como la mayoría, creo, y en las dos se la pasa mal", expresó.

El reconocido actor, ex pareja de Pampita y La China Suárez, con quienes tiene hijos, reflexionó sobre el dolor que generan las infidelidades desde ambas perspectivas. "Son dolores diferentes. Uno tiene mucho que ver con el ego, la desesperación y la pérdida. El otro, con una crisis humana y la culpa, que también duele. Ninguno es un lugar lindo", explicó.

Actualmente, Vicuña se encuentra en pareja con Anita Espansandin, economista de 40 años, con quien asegura estar profundamente enamorado. Consultado sobre su relación, afirmó que es fiel y adelantó que tienen planeadas unas vacaciones juntos en el año que comienza.

Al ser interrogado sobre cómo lo conquistó su pareja, el actor respondió con ternura: "Fue algo mutuo. Ella aporta calma, madurez y una forma de ver la vida que me encanta. Me enamoré de su visión, de su manera de entender las cosas".

Sin esquivar temas más controversiales, Vicuña también se refirió a la posibilidad de abrir su relación con Anita. Con una sonrisa cómplice, respondió: "Vení que charlamos un ratito". Luego profundizó: "Creo que nuestras personalidades cambian con el tiempo. No soy el mismo de hace un mes, un año o diez. A veces me cuesta entender las decisiones que tomé hace 10, 15 o 20 años. Estamos en constante evolución. Hoy lo veo difícil, pero no sé si mañana pensaría diferente".