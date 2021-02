Pedro Alfonso tiene coronavirus

Paula Chaves y Pedro Alfonso se sumaron a la larga lista de famosos y personalidades que se contagiaron coronavirus en el último tiempo. Después del diagnóstico positivo de la conductora, ahora se sumó el productor. Ambos se encuentran aislados enfrentando los síntomas al cuidado de sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa.

"Paulita Chaves está bastante bien. Pedro está con un poco de fiebre, pero ella no. Pedro al final si es positivo. Lo que si, están con más problemas respiratorios, con cansancio para hablar y para respirar. Pero ya es el día cinco, hay que pasarla", contó la periodista Paula Varela.

Hace unos días, la propia conductora contó cómo está enfrentando los síntomas a pocos días de volver a la televisión después del nacimiento de su hija Filipa. “Me duele la cabeza. Pero estoy muy mal de la cervical también. Ahora tengo que esperar el PCR que lleva otro proceso. Yo me hice un test rápido”, explicó la esposa de Pedro Alfonso.

Y agregó, que el aislamiento obligatorio lo está realizando en su casa: “Me hisopé ayer porque hoy iba a estar con mi mejor amiga que está embarazada a punto de parir a mi ahijado. Entonces me quería quedar tranquila. En un rato me dan el resultado del PCR. Ayer me hice el hisopado que es un test rápido”. En ese entonces, Pedro no se había hisopado por que estaban aislados como grupo familiar. Días después, se confirmó el contagio.

El positivo de Paula Chaves complicó las grabaciones de Cortá por Lozano y MasterChef

Paula Chaves había estado reemplazando a Verónica Lozano en la conducción del ciclo de Telefe Cortá por Lozano y había grabado una participación en la segunda edición de Masterchef Celebrity.

El periodista Ángel de Brito anunció desde su cuenta de Twitter que desde el canal “están activando el protocolo para Cortá por Lozano” y además aseguró que “postergaron las grabaciones de Masterchef” ya que la ex Bailando había grabado una participación en el reality que tiene como jurados a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

La modelo se hisopó el jueves, tras presentar síntomas leves como dolor de cabeza y de cervical. Se hizo un test rápido porque iba a visitar a una amiga embarazada y quería estar tranquila. En las últimas horas, se mostró activa en redes sociales para evitar preocupar a sus seguidores y amigos.