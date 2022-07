Un hombre salió a nadar en un lago y falleció por una ameba "comecerebros"

El caso continúa en investigación, ya que no se detectaron otras infecciones similares en nadadores de la misma área.

Un trágico y espeluznante episodio se dio en Missouri, Estados Unidos, cuando un hombre salió a nadar en un lago y terminó muerto tras contagiarse con un extraño parásito. Según revelaron los profesionales de la salud, la víctima se contagió del peligroso organismo en el agua y, cuando fue detectada la infección, ya estaba muy avanzada. Al cabo de unos días, el hombre afectado terminó por fallecer.

Meningoencefalitis amebiana primaria es el nombre científico de la infección que contrajo la joven víctima, pero popularmente se conoce como "ameba comecerebros". Aunque si bien no trascendieron muchos detalles al respecto de los síntomas y el avance del parásito dentro del organismo de la víctima, las autoridades de salud de Missouri tomaron algunas medidas para evitar que hubiera otros casos con un desenlace similar.

Pese a que actualmente se encuentra prohibido el acceso al lago como nadador, no se detectaron otros casos de la ameba comecerebros en Missouri, motivo por el que los médicos también apuntan a que podría tratarse de un contagio externo a la laguna.

Lago de Missouri.

La víctima se contagió a fines de junio y empezó a manifestar síntomas tan solo unos días después. Rápidamente recurrió a la asistencia médica, pero se tardó en detectar el contagio debido a que sus síntomas son comunes a otras infecciones más leves. Finalmente, el hombre, del que se desconoce su identidad por pedido de la familia, falleció a mediados de julio debido al avance del parásito en su cerebro.

Qué es la ameba comecerebros: síntomas y formas de contagiarse

Luego de este caso que trascendió a nivel mundial, el medio The Associated Press publicó un artículo de investigación sobre la meningoencefalitis amebiana primaria. En primer lugar, dieron a conocer que la infección es provocada por la ameba naegleria fowleri, la cual puede encontrarse en el agua, más frecuentemente en lugares con altas temperaturas constantes. Sin embargo, no suele ser muy común en humanos y de hecho solo se reportaron 154 casos en Estados Unidos.

Pese a que la infección no es frecuente, su taza de mortalidad es muy alta ya que un 97% de los contagiados terminan muertos. "Aunque es raro, la infección puede ocurrir cuando el agua que contiene Naegleria fowleri entra por la nariz desde agua dulce tibia. La ameba sube por la nariz hasta el cerebro, donde destruye el tejido cerebral”, detallaron las autoridades que investigaron el caso.

La ameba comecerebros ingresa por el sistema respiratorio.

Esta infección suele ser confundida con otras de menor mortalidad ya que tiene como síntomas principales el dolor de cabeza, vómitos, náuseas y fiebre alta. Sin embargo, varios profesionales de la salud estadounidenses trataron de calmar la situación y aseguraron que el parásito no se contagia al beber agua y que no se puede trasmitir entre personas.