Fenómenos astronómicos abril 2022: luna rosada, eclipse solar y más

Todos los eventos y fenómenos astronómicos que ocurrirán en abril de 2022: conjunciones planetarias, eclipses solares, Luna rosada y mucho más.

Este 2022 se viene cargado de muchos fenómenos astronómicos: eclipses solares, lunares, lluvias de estrellas, conjunciones, Luna de sangre y muchos más. Un repaso por todos los eventos que llegarán durante el mes de abril.

Fenómenos astronómicos en abril de 2022

5 de abril: conjunción planetaria entre Marte y Saturno. Podrá observarse cuando estén separados a 0,4° de distancia.

conjunción planetaria entre Marte y Saturno. Podrá observarse cuando estén separados a 0,4° de distancia. 16 de abril: la Luna llena de abril, también conocida como Luna rosada, podrá verse en el cielo. El nombre "rosada" proviene de los antiguos nativos norteamericanos, quienes la llamaron así por la Wild Ground Phlox, una flor que crece en primavera en la región.

la Luna llena de abril, también conocida como Luna rosada, podrá verse en el cielo. El nombre "rosada" proviene de los antiguos nativos norteamericanos, quienes la llamaron así por la Wild Ground Phlox, una flor que crece en primavera en la región. 22 y 23 de abril: lluvia de estrellas Líridas, uno de los eventos astronómicos más antiguos documentados por la NASA.

lluvia de estrellas Líridas, uno de los eventos astronómicos más antiguos documentados por la NASA. 29 de abril: Mercurio estará en su máxima elongación durante esta fecha. Es decir, estará en su máxima distancia del Sol.

Mercurio estará en su máxima elongación durante esta fecha. Es decir, estará en su máxima distancia del Sol. 30 de abril: conjunción planetaria entre Venus y Júpiter, los dos planetas más brillantes en el cielo.

conjunción planetaria entre Venus y Júpiter, los dos planetas más brillantes en el cielo. 30 de abril: eclipse solar. Será el primero del año y se origina cuando la Luna tapa el camino de la luz del Sol.

Adelanto. Fenómenos astronómicos de mayo de 2022

6 y 7 de mayo : lluvia de estrellas Eta Acuáridas.

: lluvia de estrellas Eta Acuáridas. 16 de mayo: Luna llena de Flores. También habrá un eclipse total de la Luna. Este tipo de eclipses son los menos frecuentes y ocurren cuando la Luna cubre por completo al Sol, generando un efecto de oscuridad total.

Luna llena de Flores. También habrá un eclipse total de la Luna. Este tipo de eclipses son los menos frecuentes y ocurren cuando la Luna cubre por completo al Sol, generando un efecto de oscuridad total. 30 de mayo: Luna nueva.

