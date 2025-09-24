Argentina es uno de los países más ricos en paisajes paradisíacos del mundo y muchos de estos lugares suelen estar "escondidos" entre montañas o alejados de ciudades importantes. Uno de estos sitios se ubica en el norte de la provincia de Neuquén y tiene un acceso bastante fácil desde Junín de los Andes.
Se trata de un lago escondido que además de ser súper vistoso ofrece la posibilidad de hacer actividades de relax y deportivas como caminatas por la orilla, remo en kayak, ir a miradores y pesca deportiva, esta última con permiso patagónico. La época ideal para ir es la más calurosa, de noviembre a abril, ya que las temperaturas no son tan altas y las noches son soñadas en esos meses.
La localidad más cercana a este lago es Aluminé, desde allí el trayecto comienza por la ruta provincial que, luego de un desvío señalizado, da inicio al camino de ripio. Si bien son entre 60 y 70 kilómetros, el viaje suele demandar entre una hora y media y dos horas de viaje, dependiendo del ritmo de marcha.
Al mismo tiempo, desde Junín de los Andes -una de las ciudades más conocidas de la provincia- el recorrido combina tramos de asfalto y de ripio, con una extensión que varía entre 80 y 100 kilómetros según el acceso elegido. En cualquier caso, es recomendable verificar previamente en la municipalidad o la oficina de tránsito el estado de los caminos, ya que las lluvias pueden modificar por completo las condiciones de tránsito.
