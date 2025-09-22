Estas son las 3 provincias más tranquilas para jubilarse de Argentina, según la Inteligencia Artificial

Argentina es uno de los países con mayor superficie del mundo y también tiene una diversidad climática inconmensurable combinando temperaturas cálidas, templadas y más frías en La Patagonia, ideales para disfrutar en cualquier momento de la vida, pero quizá con mayor tiempo al dejar de trabajar. La Inteligencia Artificial analizó cuáles son las provincias de nuestro país recomendadas para jubilarse y vivir con mayor tranquilidad.

En esta etapa, en general, las personas buscan lugares en los que puedan realizar diferentes actividades de ocio, pero también que haya buen acceso a la salud y al transporte público. Las variables que tuvo en cuenta la IA fueron justamente estas: calidad de vida, seguridad, infraestructura sanitaria y movilidad.

También se tomó en consideración el costo de vida, ya que Argentina, según un último estudio del Instituto Mercer CFA, nuestro país tiene uno de los peores sistemas jubilatorios de la región.

La IA seleccionó a Mendoza, Córdoba y San Luis como las mejores provincias para jubilarse de toda la Argentina e incluso mencionó las razones por las cuales fueron elegidas.

De acuerdo a la IA tres provincias de la Argentina son las mejores para jubilarse

Mendoza se ubica en el puesto número 1 de esta lista. Para la IA, esta provincia posee un buen acceso a la salud tanto pública como privada, una gran oferta cultural y turística. Por otro lado, en Mendoza Capital o en otras ciudades como San Rafael o Luján de Cuyo los precios son notablemente más bajos que en Buenos Aires. En resumen, es una provincia apacible que equilibra muy bien la naturaleza con lo urbano.

Luego está la provincia de Córdoba. Se recomiendan localidades como Villa General Belgrano, Valle de Punilla, Valle de Calamuchita y La Cumbre. Estas ciudades son notablemente más pequeñas que la capital de Córdoba y mucho más agrestes, pero aún así están muy bien conectadas y el sistema de salud funciona de manera óptima.

Finalmente, el ranking de mejores provincias de la Argentina para jubilarse cierra con San Luis, ubicada también en la región de cuyo como Mendoza. En ciudades como Merlo también funciona adecuadamente la red de transporte público y el estado de las rutas, en general, es bueno. Además, se encuentra a 800 metros del nivel del mar, rodeada de las Sierras de los Comechingones que brindan paisajes con praderas y arroyos realmente majestuosos.