Los usuarios pueden crear y modificar fotos con un nivel de precisión inédito.

Gemini, la inteligencia artificial de Google, se volvió tendencia en toda Latinoamérica gracias a una nueva función de edición y generación de imágenes estilo Polaroid, que permite crear retratos hiperrealistas con amigos, familiares o hasta con celebridades. El furor fue tan grande que Gemini ya es la aplicación más descargada en iOS en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Gracias al modelo de edición de imágenes, los usuarios pueden crear y modificar fotos con un nivel de precisión inédito, manteniendo siempre la esencia y el aspecto realista de las personas que aparecen en las imágenes. A partir de esto, y con la tendencia de la Foto Polaroid con una celebridad, por primera vez el término “Gemini” superó en interés de búsqueda global a otros servicios de IA generativa como ChatGPT, según datos de Google Trends.

Cómo hacer mi propia imagen con un famoso

La propuesta es tan simple como impactante: los usuarios pueden generar una imagen analógica en formato Polaroid, manteniendo la estética clásica y un realismo sorprendente. Con solo subir una foto propia y otra de su artista favorito, Gemini combina ambos retratos en una misma toma, cuidando que los rostros conserven su naturalidad.

El proceso es muy intuitivo:

Entrar a la app de Gemini en Android, iOS o desde la web de la IA. Seleccionar la función de Imagen y cargar las fotos. Usar un prompt que detalle la estética deseada (por ejemplo, luz de flash, fondo con cortina blanca y marco Polaroid).

En cuestión de segundos, la IA devuelve una foto lista para compartir en redes sociales.

Qué más se puede hacer con Gemini

El nuevo modelo de edición de Google DeepMind ya está integrado en Gemini y se destaca por mantener la identidad de las personas en cualquier modificación, evitando los errores típicos de otras IA. Esto permite desde probar un cambio de look retro hasta combinar imágenes con tu mascota o transformar el fondo de tu habitación.

Además, la herramienta soporta edición en múltiples pasos, mezcla de fotos, aplicación de estilos y hasta la posibilidad de convertir imágenes en videos cortos. Todas las creaciones incluyen una marca de agua visible y la firma digital invisible SynthID, para dejar en claro que fueron generadas con inteligencia artificial.

Entre las funciones destacadas, los usuarios pueden: