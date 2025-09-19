Google integra Inteligencia artificial a Chrome

Con esta novedad, Google, el gigante tecnológico, sube la apuesta en la carrera por los navegadores con inteligencia artificial integrada. La idea es que Chrome deje de ser solo una interfaz para visitar páginas, y pase a ser un asistente que entiende lo que hacés, lo que ves y te ofrezca ayuda sin tener que salir del navegador.

¿Qué funciones nuevas trae Chrome con Gemini?

Algunas de las mejoras que Google ya puso en marcha o está desplegando son:

Resúmenes de página web: si abrís artículos largos o múltiples pestañas, Gemini puede extraer los puntos principales para facilitar la lectura rápida.

Modo IA en la barra de direcciones (omnibox): permití hacer búsquedas con prompts inteligentes y sin tener que salir de la pestaña que estás usando.

Integración con otras apps de Google: coordinar mejor Chrome con YouTube, Maps, Calendar para sugerir acciones o contenido relevante según lo que navegás.

Estas funciones no están disponibles para todos los usuarios de golpe; en general se lanzan primero en inglés, para usuarios de escritorio en EE. UU., y luego se irán sumando más países, idiomas y dispositivos.

Requisitos y quiénes lo tienen primeroPara poder usar Gemini en Chrome ahora mismo, necesitás cumplir ciertas condiciones:

Tener Chrome actualizado a la versión más reciente disponible para tu sistema operativo (Windows o macOS).

Que el navegador esté configurado en inglés en muchos de los primeros lanzamientos.

Algunas funciones están limitadas a usuarios de suscripciones tipo Google AI Pro o Ultra, al menos durante la fase inicial.

Google espera expandir este acceso pronto, incorporando soporte para iOS, Android y otros idiomas, siempre con controles de privacidad y con la opción de desactivar ciertas funciones si lo preferís.

Lo que implica para vos como usuario

Si Chrome ahora incluye Gemini IA, esto cambia algunas cosas importantes:

Te puede ahorrar tiempo: en lugar de copiar y pegar, podés pedir resúmenes, o que te ayude a entender rápidamente artículos densos.

Facilita el trabajo multitarea: si tenés muchas pestañas abiertas, podés pedirle que las analice, relacione datos y te ayude a sintetizar lo más relevante.

Podés personalizar la experiencia: decidir qué funciones querés usar, si permitís que vea contenido de páginas, si deseas que acceda a otras apps de Google, etc.

No todo será perfecto desde el inicio, como ocurre con cualquier IA: habrá errores, limitaciones y fases de ajuste. Pero la tendencia es que la navegación vaya incorporando cada vez más funciones inteligentes.

Con Gemini integrado, Chrome da un paso importante para transformar cómo usamos internet. No solo para buscar, sino para interactuar con la información de manera más ágil e intuitiva.