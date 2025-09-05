Google suma pasantías y buscan puestos en Argentina

Google arrancó septiembre con una batería de oportunidades laborales y pasantías que ya están disponibles en LinkedIn. La compañía busca jóvenes profesionales y estudiantes avanzados con buen dominio de inglés y ganas de sumarse a proyectos de alcance global. Algunas posiciones son presenciales en Buenos Aires, mientras que otras permiten trabajo remoto desde distintas ciudades de Latinoamérica.

Entre las vacantes figuran puestos clave como Product Strategist, Geo Engineer para Google Maps, Paid Search Specialist en Google Ads y Strategic Partner Manager para YouTube. Los requisitos varían según el rol, pero hay condiciones generales: nivel fluido de inglés, formación universitaria, y experiencia en áreas como marketing digital, publicidad online, negocios o sistemas.

También se valoran conocimientos en programación (Python, SQL), análisis de datos, pensamiento crítico y creatividad. En todos los casos, se pide enviar el CV en inglés, ya que los procesos de selección se realizan en ese idioma.

Puestos disponibles en Google

Product Strategist – Large Customer Sales (Buenos Aires, presencial): se requiere título universitario o experiencia equivalente, mínimo dos años en marketing o medios digitales, y manejo de Google Ads. Se valora maestría en negocios.

Geo Engineer – Google Maps (Remoto, Capital Federal): orientado a estudiantes avanzados o graduados de Ingeniería o Informática, con conocimientos en SQL, Python y QGIS/ArcGis. Se suma puntaje por experiencia en IA (TensorFlow).

Paid Search Specialist – Google Ads (Remoto, LATAM): entre uno y dos años de experiencia en campañas de Ads, idealmente en e-commerce o Shopify. Se buscan perfiles analíticos con dominio de Google Analytics y Data Studio. CV en inglés obligatorio.

Strategic Partner Manager – Scaled Partnerships (YouTube): enfocado en negocios digitales, medios o creación de contenidos, con experiencia en la industria del video o en YouTube. Nivel avanzado de inglés y español.

¿Cómo aplicar a una pasantía en Google?

Las postulaciones ya se encuentran en LinkedIn, donde cada anuncio detalla requisitos y beneficios. Si bien la competencia es alta —algunas búsquedas superan las 70 aplicaciones en pocos días—, la compañía promete un entorno multicultural y dinámico que combina tecnología, creatividad y desarrollo profesional.

Para muchos argentinos y latinoamericanos, esta convocatoria es una chance única de dar el salto hacia una de las empresas más influyentes del mundo y comenzar una carrera que, con un simple clic en Solicitar, puede cambiarlo todo.