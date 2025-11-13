Arena Mar del Plata: cómo será el impresionante complejo cultural que inaugura en 2026

Confirman que el Arena Mar del Plata abrirá sus puertas en 2026.

La ciudad de Mar del Plata impulsó un nuevo proyecto para su escena cultural y de entrenimiento. Se trata de la construcción del Arena Mar del Plata, un complejo para eventos y shows impulsado por Ref Group. Si bien la ciudad balnearia ya cuenta con cientos de atractivos turísticos, se suma una nueva arista que explotará aún más la temporada de verano.

Si bien aún no hay una fecha confirmada, la apertura del espacio está prevista para el segundo semestre de 2026. El espacio se va a instalar en la esquina de Avenida Luro y San Juan, en donde funcionó durante muchos años la histórica tienda Los Gallegos.

Cómo será el complejo Arena MDP

El Arena Mar del Plata será un centro integral de 6.000 metros cuadrados y albergará un microestadio adaptable a eventos y recitales, salas multipropósito para actividades culturales y un polo gastronómico de funcionamiento diario. El mismo, estará ubicado a solo 50 metros de la estación de tren y terminal de Ómnibus. Por lo que estará a 10 minutos de las playas más populares de Mar del Plata.

Según dieron a conocer desde el municipio de la ciudad, el microestadio tendrá campo, plateas y palcos VIP que tendrán su propio estacionamiento exclusivo. Las salas multipropósito van a estar destinadas a la realización de diversas actividades artísticas y culturales, mientras que el polo gastronómico se encontrará sobre la Avenida Luro y funcionará todos los días, independientemente de la programación de eventos del microestadio.

El Arena Mar del Plata tiene como objetivo convertirse en una de las principales plazas de entretenimiento de la ciudad.

Ref Group apunta a que el Arena Mar del Plata sea mucho más que un nuevo centro de entretenimiento: busca reactivar una zona clave de la ciudad y proyectar, desde 2026, una renovada propuesta cultural y gastronómica.