Venezuela rechaza "venta forzosa" de matriz de Citgo en EEUU, dice vicepresidenta

FOTO DE ARCHIVO- La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación en Caracas

La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó el martes la venta "venta forzosa" de la matriz del refinador de propiedad venezolana Citgo Petroleum en un proceso legal en Estados Unidos, tras la aprobación de la orden de venta por parte de un juez la semana pasada.

Venezuela "rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial", dijo Rodríguez en un comunicado leído en la televisión estatal. El gobierno venezolano siempre se ha opuesto a la venta.

Los abogados que representan a Venezuela, Citgo, sus empresas matrices y la minera Gold Reserve apelaron el lunes la orden de un juez de Delaware que aprobó la venta de las acciones de PDV Holding la semana pasada.

El juez de Delaware, Leonard Stark, autorizó la venta de PDV Holding, matriz de Citgo, a una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management, tras confirmar su oferta de 5.900 millones de dólares en una subasta judicial.

Con información de Reuters