El estallido provida de Amalia Granata tras la sanción de la ley de Interrupción voluntaria del embarazo.

Hermanada con Nicole Neumann y Viviana Canosa, Amalia Granata estalló en furia tras la sanción de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y dejó asentada una férrea promesa que abraza sus ideales antiderechos. "Seguiré luchando por los que no tienen voz", sentenció, indignada.

Luego de que la Cámara de Senadores aprobara la Ley para evitar que las mujeres mueran en abortos clandestinos, la diputada provincial en Santa Fe -que desde el principio de la lucha se declaró a favor de "las 2 vidas"- criticó con fiereza la decisión tomada. "Siempre dije que a gran parte de la política no le importan los niños porque no votan. Hoy vimos a muchos de esos políticos a los que no les importan los niños (los por nacer y los nacidos), ni el futuro, ni lo que opina el pueblo que los llevó a estar ahí", arrancó, en su cuenta de Twitter.

"Hoy el aborto es festejado en su mayoría por una clase media urbana y acomodada, `chicas bien' de ciudad. Un festejo que nada tiene que ver con lo que pasa en la mayoría de la Argentina, un país que se desangra en hambre, miseria y pobreza mientras la mayoría mira para otro lado", siguió.

Además, la polémica mediática sostuvo que, para ella, las mujeres serán "utilizadas": "Usan como excusa a las mujeres pobres y excluidas, que casualmente nunca tienen voz en los medios, sino que otras siempre hablan por “ellas”. Cualquiera que ha estado en un barrio humilde sabe que la gran mayoría de esas mujeres valora la vida como nadie y no bancan el aborto".

"Pero lo más grave es la crisis de representación que demostró esta ley. Ojalá sirva para que nunca más se vote a políticos que traicionan a sus votantes, que viven de la rosca y los arreglos por detrás, aprobando leyes por lo que le dicen sus jefes, la televisión o los diarios", continuó, defenestrando a sus colegas.

Siguiendo con su descargo rabioso, se mostró en profundo desacuerdo con el modo de utilizar el dinero del Estado para la IVE. "Las prioridades de la política de un país son el reflejo de sus principios y valores. Hoy la mayoría de los políticos de este país te dicen que no hay plata para darle de comer a los pibes pero si van a haber millones (de tus impuestos) para pagar abortos", tuiteó.

"El aborto es un problema, pero legalizarlo no es la solución. Significa tapar un problema con otro y generar más daño. Si la gran mayoría coincide en que hay vida desde la concepción, entonces, cómo se justifica eliminar esa persona indefensa?. Hoy mi compromiso con la vida es mas fuerte, seguiré luchando por defender a los mas inocentes que no tienen voz", cerró, con una fotografía de un feto.